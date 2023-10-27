Sergio Perez, taraftarları Max Verstappen’e saygı göstermeye çağırdı

Hollandalı pilot Max Verstappen, Amerika Grand Prix'sinde ilk kez yuhalanmadı. Geçtiğimiz sezonlarda Meksika ve Silverstone gibi pistlerde yuhalandığını görmüştük.

Geçtiğimiz sezon Meksika’daki yarışta Max Verstappen’in yarış sonrası röportajındaki yuhalamalar röportajı bastıracak seviyedeydi.

Perez aslında geçtiğimiz sezon Meksika Grand Prix’sindeki yuhalamalar sonrası takım arkadaşını savunmuş ve bu tür protestolara son verilmesi gerektiğini söylemişti. Ancak geçtiğimiz hafta, bolca Meksikalı taraftarların katıldığı Amerika Grand Prix’sinde de benzer sahneler yaşandı.

Üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen, Amerika Grand Prix’si podyum töreninde Hollanda Milli Marşı sırasında da yuhalandı ve taraftarların Sergio Perez’in takma adı olan Checo tezahüratı yapıldığı duyuldu.

Diğer yandan birkaç sezondur takım içi tansiyonun arttığı Red Bull, Meksika Grand Prix’sine özel dikkat çeken bir önlem aldı. Max Verstappen ve Helmut Marko için özel koruma ekibi tuttu.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Konu hakkında Fox Sports’a açıklamalarda bulunan Perez, “Tüm dünyaya doğru bir mesaj vermeliyiz.”

“Medyanın rekabet yaratmayı sevdiğini biliyorum. Ancak burada harika bir spor icra ediyoruz ve genç nesillere örnek olmalıyız.”

“Pistte olanlar pistte kalmalı, böylece dünyanın geri kalanına örnek olabilelim.”

Diğer yandan Verstappen, geçtiğimiz çarşamba günü Meksika’da Red Bull reklam kampanyasına katıldı ve hafta sonu boyunca misafirperver şekilde karşılandığını söyledi.

Özellikle milli marşlar çalınırken saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Verstappen, şu açıklamalarda bulundu: “Favori pilotunuza destek göstermenin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum.”

“Ancak diğer pilotlara da her zaman saygı gösterilmeli. Özellikle de podyumda ve milli marşlar sırasında saygısızlık yapılmamalı.”

“Genel olarak tüm spor dallarında bu farkındalığı arttırmamız gerektiğini düşünüyorum.”