Perez, Pemex'e dava açtı

Meksika Gazetesi Reforma, şu anki Red Bull Racing sürücüsünün, eski Cumhurbaşkanı Enrique Peña Nieto hükümeti döneminde, Pemex tarafından kurulan özel bir şirket olan MGI Asistencia Integral şirketine karşı dava açtığını iddia etti.

Davanın Cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador hükümeti döneminde açıldığı tahmin ediliyor.

Yeni başkan, Meksika Grand Prix'sinin organizasyonu da dahil olmak üzere, gerekli olmadığını düşündüğü şeyler için ekonomik kaynakları azaltan bir tür "kemer sıkma politikası" uygulamıştı.



Meksika gazetesine göre Pérez, Pemex'in sponsorluk sözleşmesini erken ve kötü niyetle feshettiği için şirkete dava açtı.

Bu davanın toplam değerinin 2.8 milyon dolar olduğu iddia edildi.

Meksikalı pilot, 9 Ekim 2018 tarihinde petrol şirketiyle sözleşme imzalamıştı ve o noktada, Kanadalı iş adamı Lawrence Stroll'ün, Force India’yı alış işlemleri gerçekleşiyordu.

Pemex, Lopez Obrador hükümetinin önemli devlet şirketlerinden bir tanesi. Ancak, ekonomik nedenlerden dolayı kayıplar yaşadılar.

Şirket, 2019 yılında 16.6 milyar dolar ve 2020 yılında 22 milyar dolar kayıp açıkladı.