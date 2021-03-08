Perez, Pemex'e dava açtı

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
114 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
131 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
145 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
173 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
180 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
187 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
201 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
205 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
215 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
229 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
236 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
257 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
271 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
278 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Bottas’ın, Mercedes’le yeni F1 kontratı imzalamak için ‘’acelesi yok’’ Sonraki / Hamilton: "Eski gücüme kavuşmam ve tam anlamıyla iyileşmem çabuk olmadı"
Formula 1 / Son dakika

Perez, Pemex'e dava açtı

Ekleyen:

Sergio Pérez, Racing Point'e sponsor olduğu dönemdeki sözleşmenin ihlali nedeniyle, Devlet şirketi Petroleos Mexicanos'a (Pemex) karşı 2.8 milyon dolarlık bir dava açtı.

Perez, Pemex'e dava açtı

Meksika Gazetesi Reforma, şu anki Red Bull Racing sürücüsünün, eski Cumhurbaşkanı Enrique Peña Nieto hükümeti döneminde, Pemex tarafından kurulan özel bir şirket olan MGI Asistencia Integral şirketine karşı dava açtığını iddia etti.

Davanın Cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador hükümeti döneminde açıldığı tahmin ediliyor.

Yeni başkan, Meksika Grand Prix'sinin organizasyonu da dahil olmak üzere, gerekli olmadığını düşündüğü şeyler için ekonomik kaynakları azaltan bir tür "kemer sıkma politikası" uygulamıştı.

Meksika gazetesine göre Pérez, Pemex'in sponsorluk sözleşmesini erken ve kötü niyetle feshettiği için şirkete dava açtı.

Bu davanın toplam değerinin 2.8 milyon dolar olduğu iddia edildi.

Meksikalı pilot, 9 Ekim 2018 tarihinde petrol şirketiyle sözleşme imzalamıştı ve o noktada, Kanadalı iş adamı Lawrence Stroll'ün, Force India’yı alış işlemleri gerçekleşiyordu.

Pemex, Lopez Obrador hükümetinin önemli devlet şirketlerinden bir tanesi. Ancak, ekonomik nedenlerden dolayı kayıplar yaşadılar.

Şirket, 2019 yılında 16.6 milyar dolar ve 2020 yılında 22 milyar dolar kayıp açıkladı.

paylaşım
yorumlar
Bottas’ın, Mercedes’le yeni F1 kontratı imzalamak için ‘’acelesi yok’’

Önceki haber

Bottas’ın, Mercedes’le yeni F1 kontratı imzalamak için ‘’acelesi yok’’

Sonraki haber

Hamilton: "Eski gücüme kavuşmam ve tam anlamıyla iyileşmem çabuk olmadı"

Hamilton: "Eski gücüme kavuşmam ve tam anlamıyla iyileşmem çabuk olmadı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Betim Aker

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2021 F1 testleri öncesinde takımları bekleyen büyük belirsizlik

3s
2
Formula 1

Hamilton: "Eski gücüme kavuşmam ve tam anlamıyla iyileşmem çabuk olmadı"

26 dk
3
Formula 1

Perez, Pemex'e dava açtı

56 dk
4
Formula 1

Hamilton'ın Mercedes'teki kaderi Monako GP'ye kadar belli olacak

11s
5
Formula 1

Mercedes'in güvenlik ve tıbbi aracı artık kırmızı renkte olacak

5s
Son Haberler
Hamilton: "Eski gücüme kavuşmam ve tam anlamıyla iyileşmem çabuk olmadı"
F1

Hamilton: "Eski gücüme kavuşmam ve tam anlamıyla iyileşmem çabuk olmadı"

26dk
Perez, Pemex'e dava açtı
F1

Perez, Pemex'e dava açtı

56dk
Bottas’ın, Mercedes’le yeni F1 kontratı imzalamak için ‘’acelesi yok’’
F1

Bottas’ın, Mercedes’le yeni F1 kontratı imzalamak için ‘’acelesi yok’’

1s
Rossi: ‘’2021 Yamaha MotoGP motosikleti, 2020 M1’e çok benziyor’’
F1

Rossi: ‘’2021 Yamaha MotoGP motosikleti, 2020 M1’e çok benziyor’’

1s
Williams, Bahreyn test programını açıkladı
F1

Williams, Bahreyn test programını açıkladı

2s
Son Videolar
Gümüş Oklar'ın Hikayesi: Mercedes W10 03:41
Formula 1
8s

Gümüş Oklar'ın Hikayesi: Mercedes W10

Toto Wolff, 2021 sonunda pilotları olmaması ihtimalini değerlendirdi 02:03
Formula 1
7 Mar 2021

Toto Wolff, 2021 sonunda pilotları olmaması ihtimalini değerlendirdi

AMR21'nin ilk pist gününden öne çıkan anlar | Aston Martin Cognizant F1 Takımı 01:01
Formula 1
5 Mar 2021

AMR21'nin ilk pist gününden öne çıkan anlar | Aston Martin Cognizant F1 Takımı

Aston Martin AMR21 Lansmanı 02:37
Formula 1
4 Mar 2021

Aston Martin AMR21 Lansmanı

Sebastian Vettel neden Aston Martin'i seçtiğini açıklıyor 01:09
Formula 1
4 Mar 2021

Sebastian Vettel neden Aston Martin'i seçtiğini açıklıyor

More from
Betim Aker
Rossi: ‘’2021 Yamaha MotoGP motosikleti, 2020 M1’e çok benziyor’’
Formula 1 / Son dakika

Rossi: ‘’2021 Yamaha MotoGP motosikleti, 2020 M1’e çok benziyor’’

Leclerc: "Önemli olan Ferrari’nin kazanması"
Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Önemli olan Ferrari’nin kazanması"

Albon: "Red Bull, RB16'daki sorunları çözdü"
Formula 1 / Son dakika

Albon: "Red Bull, RB16'daki sorunları çözdü"

Çok Okunanlar Bugün

2021 F1 testleri öncesinde takımları bekleyen büyük belirsizlik
Formula 1 Formula 1 / Analiz

2021 F1 testleri öncesinde takımları bekleyen büyük belirsizlik

Hamilton: "Eski gücüme kavuşmam ve tam anlamıyla iyileşmem çabuk olmadı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Eski gücüme kavuşmam ve tam anlamıyla iyileşmem çabuk olmadı"

Perez, Pemex'e dava açtı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Pemex'e dava açtı

Hamilton'ın Mercedes'teki kaderi Monako GP'ye kadar belli olacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton'ın Mercedes'teki kaderi Monako GP'ye kadar belli olacak

Mercedes'in güvenlik ve tıbbi aracı artık kırmızı renkte olacak
Formula 1 Formula 1 / Sonuçlar

Mercedes'in güvenlik ve tıbbi aracı artık kırmızı renkte olacak

Bottas’ın, Mercedes’le yeni F1 kontratı imzalamak için ‘’acelesi yok’’
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Bottas’ın, Mercedes’le yeni F1 kontratı imzalamak için ‘’acelesi yok’’

Todt: "Mazepin bir daha aynı şeyi yaparsa ciddi sonuçları olur"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Todt: "Mazepin bir daha aynı şeyi yaparsa ciddi sonuçları olur"

Rossi: ‘’2021 Yamaha MotoGP motosikleti, 2020 M1’e çok benziyor’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rossi: ‘’2021 Yamaha MotoGP motosikleti, 2020 M1’e çok benziyor’’

Son Haberler

Hamilton: "Eski gücüme kavuşmam ve tam anlamıyla iyileşmem çabuk olmadı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Eski gücüme kavuşmam ve tam anlamıyla iyileşmem çabuk olmadı"

Perez, Pemex'e dava açtı
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Pemex'e dava açtı

Bottas’ın, Mercedes’le yeni F1 kontratı imzalamak için ‘’acelesi yok’’
F1 Formula 1 / Haberler

Bottas’ın, Mercedes’le yeni F1 kontratı imzalamak için ‘’acelesi yok’’

Rossi: ‘’2021 Yamaha MotoGP motosikleti, 2020 M1’e çok benziyor’’
F1 Formula 1 / Son dakika

Rossi: ‘’2021 Yamaha MotoGP motosikleti, 2020 M1’e çok benziyor’’

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.