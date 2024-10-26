Sergio Perez, kendi evinde Q1'de elendi!
Sergio Perez, kendi evindeki Meksika Grand Prix sıralama turlarına Q1'de veda etti.
Sergio Perez, Red Bull Racing, in the Press Conference
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Meksika Grand Prix'si sıralama turlarında Q1'de elenerek, kendi evinde hayal kırıklığı yaşayan Red Bull pilotu Sergio Perez, aracın dengesinde ciddi sorunlar yaşadığını belirtti.
Sıralama turlarının ardından Perez, "3. antrenmandan sonra ayarları değiştirdik ve sonrasında araç tamamen kötü hissettirdi."
"Arka lastikler çok zayıftı. Her virajda kayıyordum ve araç gerçekten kötüydü."
"Yarın toparlamaya çalışmamız gerekecek ama şu anda dengeyi doğru kurmak çok zor. Çok kötü hissettiriyor, bu yüzden ne yapabileceğimizi göreceğiz ama şu anda işimiz zor."
"Yarın iyi bir tempoya sahip olmaya ve ileriye doğru gitmeye çalışmamız gerekecek,” şeklinde konuştu.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"
Perez, Q1'de elenmesini aracındaki fren sorununa bağlıyor
Perez: "Berbat bir sezon geçirdiğimin farkındayım"
Son Haberler
Norris: "Verstappen, 20 saniyelik ceza ile 'hak ettiğini aldı'"
Horner: "Verstappen'e verilen cezalar acımasızcaydı"
Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"
Verstappen verilen cezaları önemsemiyor: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar