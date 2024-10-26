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Formula 1 Meksika GP

Sergio Perez, kendi evinde Q1'de elendi!

Sergio Perez, kendi evindeki Meksika Grand Prix sıralama turlarına Q1'de veda etti.

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Sergio Perez, Red Bull Racing, in the Press Conference

Sergio Perez, Red Bull Racing, in the Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Meksika Grand Prix'si sıralama turlarında Q1'de elenerek, kendi evinde hayal kırıklığı yaşayan Red Bull pilotu Sergio Perez, aracın dengesinde ciddi sorunlar yaşadığını belirtti.

Sıralama turlarının ardından Perez, "3. antrenmandan sonra ayarları değiştirdik ve sonrasında araç tamamen kötü hissettirdi."

"Arka lastikler çok zayıftı. Her virajda kayıyordum ve araç gerçekten kötüydü."

"Yarın toparlamaya çalışmamız gerekecek ama şu anda dengeyi doğru kurmak çok zor. Çok kötü hissettiriyor, bu yüzden ne yapabileceğimizi göreceğiz ama şu anda işimiz zor."

"Yarın iyi bir tempoya sahip olmaya ve ileriye doğru gitmeye çalışmamız gerekecek,” şeklinde konuştu.

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