Sergio Perez, kendi evinde Q1'de elendi!

Meksika Grand Prix'si sıralama turlarında Q1'de elenerek, kendi evinde hayal kırıklığı yaşayan Red Bull pilotu Sergio Perez, aracın dengesinde ciddi sorunlar yaşadığını belirtti.



Sıralama turlarının ardından Perez, "3. antrenmandan sonra ayarları değiştirdik ve sonrasında araç tamamen kötü hissettirdi."



"Arka lastikler çok zayıftı. Her virajda kayıyordum ve araç gerçekten kötüydü."



"Yarın toparlamaya çalışmamız gerekecek ama şu anda dengeyi doğru kurmak çok zor. Çok kötü hissettiriyor, bu yüzden ne yapabileceğimizi göreceğiz ama şu anda işimiz zor."

"Yarın iyi bir tempoya sahip olmaya ve ileriye doğru gitmeye çalışmamız gerekecek,” şeklinde konuştu.