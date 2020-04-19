Sepang'dan F1'e açık kapı

Malezya GP'si yetkilileri, F1'e ev sahipliği yaptıkları son yıllarda Malezya GP'si bilet satışlarının oldukça düşük seviyelerde olduğunu ve bundan ötürü F1'e ev sahipliği yapmak istemediklerini açıklamıştı.

Malezya, son kez 2017'de F1'e ev sahipliği yaptı ve odağını daha çok iki tekerlekli araçların olduğu serilere çevirdi.

Dato Razlan Razali bu kararı alan direktördü ve geçtiğimiz haftalarda görevini bıraktı. Yerine ise Azhan Shafriman Hanif geldi.

Hanif'e F1'in piste geri dönme ihtimali soruldu.

Bunun üzerine şöyle dedi: "Şu anda Formula 1 yarışı öncelik listemde yer almıyor, ancak bunu yapmak mümkün olursa ve iyi bir teklif de gelirse o zaman bu fikri destekleyeceğim, çünkü F1 yarışı Malezya imajı üzerinde çok etkili."

"Örneğin daha uzun bir süre için Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmayı kabul ettik diyelim, o zaman bunu ülkenin hükümeti ile tartışmaya başlayacağız, çünkü yarışa ev sahipliği yapabilmek için çok fazla para ödemek zorundasınız."

"Buna ek olarak yüklendiğimiz maliyetler, hükümet ve taraftarlar taraftarlar için uygun olmalı."

Sepang Pisti, 1999-2017 yılları arasında Malezya Grand Prix'sine ev sahipliği yaptı, ancak gelirdeki önemli üşüş nedeniyle FOM ile olan sözleşmesini yenilemedi.