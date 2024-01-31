Sepang, Petronas'ın desteğiyle F1 takvimine dönebilir

Petronas olarak bilinen devlet petrol şirketi Petroliam Nasional, 2026 yılında Sepang'ın yeniden Formula 1 takvimine dönmesini istiyor.

Sepang pisti 1999'dan 2017'ye kadar Grand Prix'ye ev sahipliği yapmış, ancak daha sonra bilet satışlarındaki düşüş ve artan organizasyon maliyetleri nedeniyle yarışa ev sahipliği yapmayı bırakmıştı.

Ancak Sepang bir MotoGP yarışına ve diğer yarış serilerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Reuters'ın haberine göre, Formula 1'i 2026 yılında Malezya'ya geri getirme planları geçtiğimiz Salı günü Petronas başkanı Tengk Muhammad Taufiq Tengku Aziz'in de katılımıyla görüşüldü.

Petronas ve Formula 1 henüz bu iddialar hakında yorum yapmadı.

Malezya'daki yetkililer, daha önce Formula 1 yarışı için gerekli kaynağı tahsis edemeyeceklerini açıklamıştı.

Görünüşe göre aradaki finansal farkı Petronas kapatacak ve yarışın takvime dönüşünün önü açılacak.

Fakat Sepang takvime girerse, hangi yarışın takvim dışı kalacağı bilinmiyor çünkü şu anda takvimde 24 yarış var ve Madrid'in gelişiyle yarış sayısı 25'e çıkacak.