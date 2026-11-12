Formula 1

Sepang, 2027 F1 sezonunun açılış yarışı olacağına dair iddialara yanıt verdi

Orta Doğu’daki güvenlik sorunları nedeniyle 2027 Formula 1 sezonunun Malezya’da başlayabileceği yönündeki iddialar, Sepang yönetimi tarafından yalanlandı. Sepang Uluslararası Pisti CEO’su Azhan Shafriman Hanif, Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışları için alternatif olma konusunda herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkladı.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 12 Kas 2026 10:58

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The national flag of Malaysia painted on a trackside hill

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Formula 1'in 2026 sezonunun final yarışları için Imola'yı alternatif olarak değerlendirmekten vazgeçmesi ve Katar ile Abu Dhabi Grand Prix'lerinin takvimde kalacağını doğrulaması, Orta Doğu'daki güvenlik endişelerini tamamen ortadan kaldırmadı.

Bölgedeki gelişmeler, 2027 sezonunun açılış yarışları hakkında da çeşitli senaryoların gündeme gelmesine neden oldu. Bu senaryolardan biri, Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin düzenlenememesi hâlinde Malezya'nın takvime geri dönmesiydi.

Ancak Sepang yönetimi, söz konusu iddiaları kısa süre içerisinde yalanladı.

Malezya neden gündeme gelmişti?

The Race'in haberine göre Sepang'ın 2027 sezonunda yeniden Formula 1'e ev sahipliği yapması, hem Bahreyn hem de Suudi Arabistan'ın bölgedeki savaşın sonuçları nedeniyle yarışlarını iptal etmek zorunda kalması ihtimaline bağlıydı.

Bu senaryoda Malezya'nın yalnızca sezonun açılış yarışını değil, şubat ayında düzenlenecek sezon öncesi testleri de üstlenmesi gündeme gelmişti.

Sepang'ın tercih edilmesindeki en önemli avantajlardan biri lojistik koşullardı. Takımların ekipmanları Malezya'dan Avustralya, Japonya ve Çin'deki sonraki yarışlara tek bir sevkiyat süreciyle ulaştırabilecekti. Böylece Suzuka ve Şanghay yarışlarının öne çekilmesine gerek kalmayacaktı.

Yalnızca Suudi Arabistan Grand Prix'sinin iptal edilmesi durumunda ise Bahreyn'in sezon öncesi testlere ve 14 Mart'taki açılış yarışına ev sahipliği yapması, Melbourne'ün de 4 Nisan'da ikinci durak olması planlanıyordu.

Mevcut takvime göre Bahreyn'deki sezon öncesi testlerin 24-27 Şubat tarihlerinde, Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ise 19-21 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

The national flag of Malaysia painted on a trackside hill

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Sepang yönetimi: “Doğru değil”

Malezya'nın alternatif ev sahibi olabileceğine ilişkin haberlerin yayılmasının ardından Sepang yönetiminden hızlı bir açıklama geldi.

Sepang Uluslararası Pisti CEO'su Azhan Shafriman Hanif, Malezya haber ajansı Bernama'ya yaptığı açıklamada, Formula 1'in 2027 sezonunu açmak için Sepang ile herhangi bir görüşme yürüttüğü iddiasını reddetti.

Hanif, konuya ilişkin soruya kısa bir yanıt vererek, “Doğru değil” ifadelerini kullandı.Bununla birlikte Malezya'nın Formula 1'e yeniden ev sahipliği yapma isteği tamamen ortadan kalkmış değil.

FormulaPassion.it'nin birkaç hafta önce aktardığı bilgilere göre Malezya hükümeti, Formula 1 takvimine daha kalıcı şekilde dönmek için görüşmeler yürütmeyi değerlendiriyor.

Bu kapsamda Sepang'ın, Belçika ve İspanya örneklerinde olduğu gibi başka bir ülkeyle dönüşümlü olarak yarış düzenlemesi ihtimali üzerinde duruluyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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