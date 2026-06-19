Senna’nın McLaren F1 aracı, 33 yıl sonra ilk kez piste çıkıyor

McLaren, 9-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan geleneksel Goodwood Hız Festivali'ne damga vurmaya hazırlanıyor. Hafta başında yapılan açıklamada, son Formula 1 şampiyonu Lando Norris’in cuma ve cumartesi günlerinin ana konuğu olacağı, cuma günü Britanyalı pilota MotoGP efsanesi Valentino Rossi’nin de eşlik edeceği duyurulmuştu.

Silverstone hafta sonunun hemen ardından düzenlenecek bu dev etkinlikte McLaren, dört farklı aracı piste çıkaracak. Lando Norris, cumartesi günü takımın 2023 aracı MCL60’ın direksiyonuna geçecek. Takımın yedek pilotu Leonardo Fornaroli de MCL60 ile sürüş yapacak.

Köklü F1 taraftarları için McLaren garajından çıkacak diğer üç araç tam bir zamanda yolculuk niteliğinde olacak. James Hunt’ın 1976 yılında kazandığı dünya şampiyonluğunun 50. yılı şerefine, şampiyon araç McLaren M23 sergilenecek.

Ayrıca Ayrton Senna’yı kariyerinde son kez podyumun zirvesine çıkaran (1993 Avustralya GP) efsanevi MP4/8 de etkinlikte yer alacak.

Ancak hafta sonunun en büyük sürprizi ve adeta bir mücevher değerindeki parça, Senna’nın test ettiği MP4/8B olacak. 1994 geliştirme projeleri kapsamında Chrysler-Lamborghini V12 motorunu test etmek için üretilen bu özel araç, tamamen beyaz bir renk düzeniyle piste çıkmıştı.

Eylül 1993'teki Estoril testinden bu yana halka açık bir yerde hiç görülmeyen bu araç, Brezilyalı efsane pilotun kariyerinde sürdüğü son McLaren F1 aracı olma özelliğini taşıyor.

McLaren Racing Pazarlamadan Sorumlu Başkanı Lou McEwen, bu heyecan verici etkinlik hakkında şunları söyledi: "Goodwood Hız Festivali, motor sporları tutkunlarına inanılmaz araçları yakından görme fırsatı sunuyor ve biz de yeniden bunun bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz.”

“Bu etkinlik hem güncel başarılarımızı kutlamak hem de Formula 1'in en ikonik araçlarını getirerek zengin mirasımızı sergilemek adına harika bir fırsat."

McLaren ayrıca, geçen yıl kazandıkları çifte şampiyonluğu da cumartesi günü Lando Norris'in MCL60 sürüşüyle kutlayacaklarını ekledi. Hafta sonu boyunca Norris ve Fornaroli'nin yanı sıra efsane pilotun yeğeni Bruno Senna ve Rob Garofall da direksiyon başında olacak.