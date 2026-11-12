Formula 1

Senna'nın 1994 Williams aracı açık artırmaya çıkıyor

Ayrton Senna'nın kariyerinin son sezonunda kullandığı Williams FW16, New York'ta düzenlenecek açık artırmada satışa sunulacak.

Lydia Mee Zeynep Taş

Yayın tarihi: 12 Kas 2026 18:30

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Ayrton Senna,Williams FW16

Fotoğraf: Sutton Images

Outside the Paddock



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RM Sotheby's, FW16B-01 şasi numaralı aracı, Sotheby's tarafından düzenlenen 'The Now & Contemporary Evening Auction' kapsamında satışa sunacak. Aracın 4 ila 6 milyon dolar arasında bir fiyata (200-300 milyon TL) alıcı bulması bekleniyor.

Brezilyalı pilot 1994 yılında McLaren'dan Williams'a transfer olduğunda, Grove merkezli takım o sezon takımlar şampiyonluğunu kazanması halinde şasilerinden birini Senna'ya vermeyi kabul etmişti.

Senna, 1994 San Marino Grand Prix'sinde FW16-02 şasi numaralı araçla geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Williams sezonu Benetton'un önünde tamamlayarak takımlar şampiyonluğunu kazanırken, Damon Hill şampiyonluğu Michael Schumacher'e yalnızca bir puan farkla kaybetti.

Sezon sonunda takım verdiği sözü tuttu ve FW16B-01'i Senna'nın ailesine teslim etti.

RM Sotheby's'e göre bu araç, Senna'nın kullandığı ve günümüze ulaşan yalnızca iki FW16'dan biri. Ancak Senna bu şasiyle hiçbir Grand Prix'ye katılmadı; yalnızca Interlagos'ta bir ısınma seansında aracı piste çıkardı ve o yarışı kazanan Schumacher'den daha hızlı bir tur zamanı elde etti.

Birkaç gün sonra Jerez'deki testlerde Senna ve Hill aynı aracı dönüşümlü olarak kullandı. İkili, üç seans boyunca toplamda 842 kilometre yol katetti.

FW16B-01, 1994'ten 2024'e kadar Senna ailesinin mülkiyetinde kaldı ve bu süre boyunca Williams'ın gözetiminde korundu. Mevcut sahibi aracı RM Sotheby's aracılığıyla özel bir satışla satın aldı. Araç bugüne kadar hiç restorasyondan geçirilmedi.

Açık artırma ilanında şu ifadelere yer verildi: "FW16B-01 şasi numaralı araç, Senna'nın kişisel koltuğunun eklenmesi dışında, sonraki 30 yıl boyunca tamamen olduğu gibi bırakıldı. Bugün tamamen korunmuş ve restorasyon görmemiş durumda sunuluyor. Mevcut sahibi tarafından 2024 yılında Senna ailesinden RM Sotheby's aracılığıyla satın alınan araç, o tarihten bu yana korunmuş ve kullanılmamıştır."

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- Motorsport.com Ekibi

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