Senna ve Schumacher, 2021 F1 video oyunundaki ikonik sürücüler arasında olacak

F1 video oyununun son versiyonu, Electronic Arts'ın aldığı Codemasters tarafından 16 Temmuz tarihinde piyasaya sürülecek. Codemasters'ın, EA çatısı altında çıkardığı ilk oyunda, yeni hikaye modları ve üç yeni pist eklentisi olacak.

Geçtiğimiz ay yapılan ilk duyuruda, F1 2021'in Deluxe Versiyonu'nu satın alan kişilerin, MyTeam oyun modunun bir parçası olarak ikonik sürücülere erişim sağlayabileceği açıklanmıştı.

Codemasters ve EA Sports, bu oyunda yedi ikonik sürücünün yer alacağını söyledi. Bu sürücülerin beş tanesi eski dünya şampiyonları ve iki tanesi da geçmişteki şampiyonaları ikinci sırada tamamlayan isimler olacak.

Senna ve Schumacher, MyTeam sürücü-menajer modunda yer alacak ve oyuncular kendi ekiplerini kurabilecek. İki dünya şampiyonunun da genel güç puanı 94 olacak.

Senna'nın en büyük rakibi Alain Prost da ikonik sürücüler listesinde yer alacak ve dört kez dünya şampiyonunun genel güç puanı 93 olacak.

Jenson Button, 2016'dan beri ilk kez resmî F1 video oyununda yer alacak ve Nico Rosberg'le birlikte, ikonik sürücüler listesindeki tüm dünya şampiyonları tamamlanmış olacak.

David Coulthard ve Felipe Massa'da, F1 2021'deki ikonik isimleri tamamlayan iki eski pilot olacak.

F1 2021 MyTeam İkonik Sürücüler Genel Güç Puanları:

Michael Schumacher - 94

Ayrton Senna - 94

Alain Prost - 93

Jenson Button - 90

Nico Rosberg - 89

David Coulthard - 87

Felipe Massa - 86

Tüm sürücülerin genel güç puanları, ilerleyen tarihlerde açıklanacak.

Pazartesi günü yapılan açıklamalara göre, Lewis Hamilton, Max Verstappen ve Charles Leclerc de F1 2021 oyununun kapağında duracak yıldız isimler olacak.

F1 2021'de yeni iki oyunculu kariyer modu ve gerçek sezon başlangıcı kariyer modu mevcut olacak. Aynı zamanda yeni 'Braking Point (Dönüm Noktası)' hikayesiyle birlikte sürücüler F2'den, F1'e çıkabilecekler.

F1 2021, PlayStation 4, Xbox One ve PC'nin yanında, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te de oynanabilecek. Böylelikle, bu son jenerasyon oyun platformlarında yer alan ilk F1 oyunu olacak.