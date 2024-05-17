Senna için Imola'da olan Vettel, güvenlik çalışmalarının hızlandırılmasını istedi
Sebastian Vettel, 1994 Imola trajedisinin ardından gğvenlik konusunda kaydedilen ilerlemenin hızını övse de her zaman daha fazlasının yapılabileceğini söyledi.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Jules Bianchi, Marussia MR03 Ferrari, kaza yapıyor
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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