Senna için Imola'da olan Vettel, güvenlik çalışmalarının hızlandırılmasını istedi

Dört kez F1 şampiyonu olan Vettel Pazar günü Emilia Romagna Grand Prix'sinde Ayrton Senna'nın 1993 model McLaren MP48'i ile bir anma turu atacak ve Brezilyalı pilotun, Imola pistinde hayatını kaybetmesinin 30. yıldönümünü anacak(*).

Senna'nın anısını padokta canlı tutan Vettel, Perşembe günü F1, F2 ve F3 pilotlarının Senna'nın onuruna ikonik sarı kask tasarımı olan 'Forever' tişörtlerini giydiği bir pist koşusuna ev sahipliği yaptı.

Senna anıtında bir anma anını da içeren turdan önce konuşan Vettel'e F1'in daha fazla güvenlik iyileştirmesi için yeterince hızlı olup olmadığı soruldu.

Vettel, "Asla yeterince hızlı değil. Hızlar yüksek ve bu nedenle tehlike hâlâ var ve spor hâlâ tehlikeli. Ancak bence o korkunç hafta sonundan sonra sürücüler gerçekten bir araya geldi, ayağa kalktı ve Michael [Schumacher] GPDA'nın bir araya gelip FIA ve Formula 1'i pistleri daha güvenli hale getirmeye zorlaması için çok baskı yaptı."

"Kulağa komik gelse de, bugüne kadar yarışan ve yarışmaya devam eden tüm pilotlar o hafta sonundan yararlandı. Ancak güvenlik standartları ve önlemleri konusunda baskı yapmak için önemli bir adımdı."

"O hafta sonundan önce Formula 1'in sürücü kaybetmediği 10 yıldan fazla bir süre vardı. Ben de 2014'te benzer bir durumdaydım, ölüm - tabii ki motor sporlarının tehlikesinin farkındasınız - ama ölüm pek ortalıkta yoktu. Sonra o kaza oldu ve Jules Bianchi bedelini hayatıyla ödedi."

"Bu durum pek çok soruyu beraberinde getiriyor ve tabii ki yaşananlara ve sonrasında uygulananlara bakacak olursanız, bu tür olayların yaşanmaması gerekirdi, yani evet, teslimat hiçbir zaman yeterince hızlı olmaz. Ancak böylesine karanlık anlardan sonra bir araya gelmemiz ve her şeyin olabildiğince güvenli olduğunu düşünseniz bile işleri hızlandırmaya çalışmamızın iyi olduğunu düşünüyorum."

"Kulağa garip gelse de o korkunç hafta sonu sayesinde insanlar pistleri daha güvenli hale getirmek için pistleri inceledi, kaçış alanlarını büyüttü, pist yapısını değiştirdi, araçları değiştirdi, çarpışma yapıları hakkında konuştu, şasinin dayanabileceği gücü arttırdı."

"Zamanın çok ama çok karanlık bir anıydı, ancak açıkçası, sonraki tüm arabalara geldiğinde etkilerinden ilk elden yararlanan sürücülerden biriydim." şeklinde cevap verdi.

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team, Pierre Gasly, Alpine F1 Team, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group, Sebastian Vettel, Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing, Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, stand on the grid in memory of Ayrton Senna and Roland Ratzenberger

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images