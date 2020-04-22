Senna, F1'deki ilk zaferini nasıl kazandı?

Rio de Janeiro'daki sezonun açılış yarışında son bölümde yaşanan elektrik sorunuyla podyum şansını kaçıran Senna, Estoril'e sezonun ilk puanlarını kazanmak için geldi. Senna ve Lotus, Brezilya'da iyi performansa sahip olacaklarını işaret etmişlerdi ancak Portekiz'deki cuma günkü ilk antrenman seansında çok daha korkutucu performans sergilediler.

Senna, cumartesi günü McLaren'dan Alain Prost'u 0.413 sn farkla geçerek pole pozisyonunu alırken Brezilya'da kendisinin önünde yer alan takım arkadaşı Elio de Angelis'i 1.152 sn geçmeyi başardı. De Angelis, "İlk turumda iki araç beni engelledi. İkinci turumda ise daha fazla trafikte kaldım ancak motorun da çok iyi olmadığını hissediyordum. Ardından, düzlükte turumu tamamlamadan önce turbo patladı." diyerek durumu açıklamıştı.

Ayrton Senna, Lotus 97T Renault Photo by: Motorsport Images Ayrton Senna, Lotus 97T Photo by: Sutton Images

İlk pole pozisyonunun ardından konuşan Senna, "Lider durumda uzaklaşmak isterim çünkü bu sayede ilk turdaki sorunlardan uzak durmuş olursunuz. Sonrasında ne kadar hızlı gidebileceğimi görüp ona göre performansımı ayarlayabilirim. Aracı tam dolu depoyla denedik ve iyi görünüyordu ancak genel bir yarış planımız yok. Öncelikle koşulların nasıl olacağına bakacağız."

"Her şey yolunda olursa, ilk Grand Prix zaferimi kazanmayı umuyorum." dedi.

Yarış günü yoğun yağmur vardı ancak F1, Senna'nın yağmurdaki yeteneklerini bir kez daha izleyecekti. Bir sene önce Senna, Toleman ile neredeyse yağmurlu Monaco GP'yi kazanıyordu. Benzer performansı yine gösterebilecek miydi?

Ayrton Senna, Lotus 97T leads at the start Photo by: Sutton Images Ayrton Senna, Lotus 97T leads at the start Photo by: Motorsport Images

Senna mükemmel bir start alırken de Angelis de ikinci sıraya yükseldi. Prost 3. sıraya gerilerken Ferrari'den Michele Alboreto 4. sıradaydı. Startta kalkamayan Keke Rosberg, şanslıydı ki arkadan gelenlerin temasına maruz kalmadı. Takım arkadaşı Nigel Mansell, ısınma turundaki spininin ardından ilk turda da spin atmaktan kurtulamadı!

Senna ise daha önce bu aracı yağmurda test etmemesine rağmen ilk turda 2.5 sn fark açtı ve kısa sürede arkasındakilerin görüş açısından uzaklaştı. Senna'nın uzaklaştığı dönemde diğer pilotlardan bazıları spin atıyor, kimi sağa, kimisi sola gidiyordu...

Bir dönem BBC TV'de yorumculuk yapan eski F1 şampiyonu James Hunt, "Senna'nın geçen sene Monaco'daki korkunç şartlarda Toleman'ı muhteşem bir şekilde kontrol ederek gösterdiği yeteneğe bakarsak, Lotus'un nasıl olduğunun pek önemli olduğunu düşünmüyorum. O, fevkalade yeteneğe sahip." demişti.

Ayrton Senna, Lotus 97T Photo by: Sutton Images Ayrton Senna, Lotus 97T Photo by: Sutton Images

Senna ön tarafta kopup giderken, de Angelis onun arkasında Prost'u tutuyordu.

Yarış ilerledikçe yağmurun etkisi artarken, bu durumla baş edemeyen pilotlardan bazıları kaza yapıyordu. Keke Rosberg, son virajda sert bir kaza yaparken Williams aracı bir tur boyunca pistin ortasında kaldı ve ancak sonrasında pist görevlileri aracı kaldırmayı başardılar.

Nelson Piquet o şartlarda Pirelli lastikli Brabham-BMW'si ile umutsuzluktan o kadar sıkılmış olacak ki, kuru bir yarış tulumu giymek için pite geldi ve sonrasında yarışa veda etti.

Yağmurun şiddetini arttırması ve pist üstündeki su birikintilerinin fazlalaşmasının ardından Senna kollarını sallamaya başladı. O esnada şartların ne kadar kötü olduğunu kanıtlarcasına, Prost start-finiş düzlüğünde su birikintisinde kaydı, spin attı ve bariyerlere vurarak yarış dışı kaldı.

Ayrton Senna, Lotus 97T Photo by: Sutton Images Ayrton Senna, Lotus 97T, Elio De Angelis, Lotus 97T Photo by: Sutton Images

Yarışın ardından konuşan Senna, "Her virajı, her turu çok zor, taktiksel bir yarıştı. En büyük tehlike koşulların sürekli değişiyor olmasıydı. Bazen aracı düzlükte tutmak dahi zordu. Tabii ki yarış durdurulmalıydı. Bir keresinde Prost gibi neredeyse pit düzlüğünde spin atacaktım. Yolda kaldığım için şanslıydım."dedi.

Prost'un spinine kadar Senna, en yakın rakibine 30 sn fark atmıştı. Yetkililer, tam puan verilmesi için yarışın 3/4'ünü tamamlamak istiyorlardı. Aslında iki saatlik limite ulaşmaya sadece 3 tur kalmıştı.

Damalı bayrak sallandığında Senna, henüz 17. yarışında Alboreto'nun 1 dakika 02 sn önünde yarışı kazanırken tur yiyen Tambay podyumu tamamlayan isim oldu. De Angelis 4. sıraya gerilerken, Senna'nın bitiş çizgisini geçtiği esnada arkasında yer alan Mansell pist dışına çıktı.

41 yarış zaferinden ilkini değerlendiren Senna, "Araç her yerde kayıyordu. Aracı kontrol altında tutmak çok zordu. Genelde yol tutuşu eksik araçların aşırı güç uygulandığında her yerde kaydığını görürsünüz. Benim yaşadığım tek sorun frenlerdeydi ancak bu şartlar altında bunların olmasını beklersiniz."

"Birisine yaklaştığınız an hiçbir şey göremezsiniz. İnsanlar benim hata yapmadığımı söylüyorlar ancak bu doğru değil. Kaç defa pist dışına çıktığımı dahi bilmiyorum! Bir keresinde 4 lastiğim birden çimenlere çıktı ve kontrolü tamamen kaybettim ancak araç piste geri döndü."

"Herkes 'Harika araç kontrolü' diyordu ancak aslında sadece şanstı." demişti.

Ayrton Senna, Lotus 97T-Renault celebrates 1st position with Team Manager Peter Warr in parc ferme, portrait Photo by: Motorsport Images Race winner Ayrton Senna, Lotus 97T Photo by: Motorsport Images

Senna'nın bu zaferin ardından emniyet kemerleri sökülmüş bir şekilde iki eli dışarıda kapalı parka geldiği anlar fotoğrafçılar tarafından tarihe bir anı olarak geçirildi. Onu Lotus takım patronu Peter Warr ve mekanikleri karşıladı. Bu fotoğraf tüm zamanların en iyi fotoğraflarından birisi oldu.

Yarışın ardından bu galibiyetin kendisi için ne anlama geldiği sorulduğunda Senna, "4 yaşımdan beri motor sporları için harcadığım tüm çabalar ve seneler, sonunda iyi sonuçlar almamı sağlıyor." cevabını vermişti.

Race winner Ayrton Senna, Lotus, second place Michele Alboreto, Ferrari, third place Patrick Tambay, Renault Photo by: Motorsport Images Winner Ayrton Senna with Patrick Tambay on the podium Photo by: Renault

Senna'nın Formula 1 kariyeri düşünüldüğünde, en iyi performans için hep bir başka yağmurlu yarış 1993 Donington Park gösterilir. Ancak Senna'nın kendisi bu düşüncelere şu sözlerle katılmıyor:

"İmkanı yok! O zaman çekiş kontrol sistemi vardı."

"Tamam, Donington'da hiç hata yapmadım ancak aracı kullanmak çok daha kolaydı. Tabii ki iyi bir zaferdi ancak Estoril 1985'le kıyaslarsak, gerçekten hiçbir şeydi."