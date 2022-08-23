Sene başında enerji satın alan Alpine bu durumdan nasıl faydalanıyor?

Haberi dinle

2022 kurallarının devreye girmesiyle birlikte yeni bir yapılanmaya giden Alpine, hedefini "4 senede şampiyonluk" olarak belirledi ve takımın bu yolda her türlü veriyi toplayabilmeyi amaçlaması -aynı zamanda McLaren ile 4. lük savaşının da devam etmesi- sebebiyle sene sonuna kadar A522'ye güncelleme getirilecek.

Birçok takım bütçe sınırı nedeniyle güncellemeler konusunda daha temkinli, fakat önümüzdeki aylarda büyük bir işe alım süreci planlayan Alpine'in böyle bir sıkıntısı yok.

Bunun sebebi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından enerji maliyetlerinin yükselebileceğini öngören Alpine'in yüksek miktarda enerji depolaması ve bu sayede diğer takımlara kıyasla savaşın getirilerinden daha az etkilenmesi.

Yaptıkları bu hamle sayesinde önemli miktarda paranın uçup gitmesini engellediklerini belirten Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Motorsport.com'a verdiği bir demeçte, "Enerji depolamak konusunda erken davrandık ve bu bize milyonlar kazandırdı."

"Bu sezon kullanacağımız toplam enerjinin yanında bir miktar malzeme de satın aldık, akıllıca bir hamleydi." dedi.

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, Pat Fry Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Geçtiğimiz sezondan itibaren uygulamaya konan bütçe sınırı uygulaması, enflasyonun ve maliyetlerin arttığı bugünlerde takımları birçok açıdan yaraladı.

Ancak takımın bütçe sınırının altında kalacak şekilde çalıştığını söyleyen Szafnauer, iyi bir durumda oldukları konusunda ısrarcı.

Szafnauer, "Bütçe sınırının aşırı derecede altında değiliz, ancak gayet iyi bir noktada olduğumuzu söylemeliyim."

"Bu, muhtemelen bazı iyi stratejik kararların olumlu etkilediği bir durum. Finansçılarımız enflasyonun şu anki orana yükselebileceğini öngördü ve bu nedenle gelecekte kullanacağımız bazı şeyleri daha ucuz bir fiyata erken satın alabilmemize yönelik kararlar verildi."

"Bu durum bizlere sadece bu sezon için yardımcı olacak, fakat diğer takımlara göre farklı bir yapılanmaya sahibiz ve çoğunlukla bütçe sınırının altında kalmaya odaklı çalışıyoruz, bu yüzden iyi durumdayız."

"Tüm olup bitenler bizlere bütçe sınırını aşma endişesi duymadan 75 kişiyi daha işe alma fırsatı verdi ve bu harika. Bulunmayı tercih edeceğimiz bir konumdayız." dedi.