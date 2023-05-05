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Sel felaketine rağmen Imola yarışı yapılacak

Emilia Romagna bölgesini vuran sele ve felakete rağmen, Imola yarışı gerçekleştirilecek.

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Imola Track sign

Bir sonraki Grand Prix, Imola'da gerçekleştirilecek ve pistin bulunduğu Emilia-Romagna'da büyük bir doğal afet meydana geldi.

Şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu ve bu süreçte maalesef bazı ölümler yaşandı.

Önümüzdeki haftalarda tekrar yağış beklenmesine rağmen felaketin zirve noktası sona ermiş gibi görünüyor. Yani bu doğal afetin sonuna gelinmiş durumda.

Etkilenen bölgede AlphaTauri'nin de fabrikası bulunuyor. Neyse ki olaydan herhangi bir şekilde zarar görmediler.

Yarışın geleceğiyle alakalı son günlerde bazı spekülasyonlar vardı. Fakat bugün Imola yarışının organizatörleri ve sahipleri, her şeyin planlandığı gibi gerçekleşeceğini belirttiler.

Organizatör sözcüsü, "Bu hafta bölgemizi vuran yağışların, şu ana kadar pisti ya da planlandığı gibi gerçekleştireceğimiz Emilia Romagna GP hazırlıklarını etkilemediğini teyit ediyoruz" dedi.

Bu da yarışın sorunsuz şekilde gerçekleşeceği anlamına geliyor.

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