Sekiz takım, 2026 yılına kadar rüzgar tüneli kullanımının azaltılmasını istiyor

1980 yılından beri takımlar rüzgar tünellerinde, araçların aerodinamiği üzerinde çalışmak için saatlerini harcıyorlar ancak son zamanlarda, bunun değiştirilmesi üzerine tartışmalar başladı.

Bütçe kısıtlamasının getirilmesiyle, para tasarrufu yapabilmek takımlar için daha da önemli oldu ve rüzgar tünellerinden kurtulmak, takımların maliyetini önemli derecede düşürecektir.

Ayrıca, rüzgar tünellerinde kullanılan elektrik, sporun olabildiğince çevreci olma felsefesiyle de çok uyuşmuyor.

Mayıs ayında, Formula 1'in teknik şefi Pat Symonds, 10 Formula 1 takımının sekizinin, önümüzdeki 10 yıl içinde rüzgar tüneli kullanımını kaldırmak istediğini söylemişti.

Ancak Mattia Binotto, bunu daha önce gerçekleştirmeye çalışmanın uygun bir seçenek olmadığını belirtti.

İtalyan takım patronu, ''Rüzgar tünellerinin kaldırılması 2030 için konuşuldu, daha öncesi için değil. Teklif bu yöndeydi. O zamana kadar uzun bir süre var.''

''Bence tüm takımlar tartışmaya açık ve bunu eninde sonunda kabul etmeye hazırlar. Çünkü bunun gerçekleşmesine daha uzun bir süre var. Rüzgar tünellerini yasaklamaya şu anda hazır mıyız? Hiç değiliz.''

''Eğer bunu şu anda tamamen yasaklarsak, testleri pistlerde yaparız ve rüzgar tünelinde yapmaktan daha pahalıya mâl olur. Bu yüzden, böyle bir karar almak için doğru zamanın bu olduğunu düşünmüyorum.''

''Bence bunu tartışmak doğru ancak bu, mevcut mühendislik sürecimizin test bölümü. Yani, şu anda rüzgar tünellerinin önemli olduğunu düşünüyorum ve ileride simülasyonların ne kadar gelişeceğini göreceğiz.'' dedi.

Durum böyle olabilir ancak f1-insider.com'un yayınladığı rapora göre, Symonds'un bahsettiği aynı sekiz takım, bu departmanda 2026 yılından itibaren yapışacak değişikliklere de açık.

Rapor şu şekilde: ''On takımın sekiz tanesi, rüzgar tünelleri kullanımının 2026'dan itibaren önemli derecede azaltılması ve 2030 yılında tamamen yasaklanması fikrine açık.''

''Bu sadece elektrik maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklanmıyor. Takımlar aynı zamanda yaklaşık 600.000 euro maliyetinde ek modeller de üretmek zorunda.''