Sekiz sürücü, hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!
FIA, üçüncü antrenman seansının son dakikalarında yaşanan ve neredeyse kazayla sonuçlanan olaydan ötürü Lewis Hamilton da dahil olmak üzere sekiz pilotu görüşmeye çağırdı.
Sürücüler, hava koridorunun son derece önemli olduğu Monza'da, start finiş düzlüğüne ilk sırada girmek istemiyorlar ve bundan ötürü son sektörde çok yoğun bir trafik oluyor.
Lewis Hamilton, üçüncü antrenman seansında, yavaş şekilde giden gruptan kaçmaya çalışırken neredeyse kaza yapıyordu.
Bunun üzerine hakemler, o olaya dahil olan Nicholas Latifi, Romain Grosjean, Sergio Perez, Pierre Gasly, Lance Stroll, Alexander Albon ve Carlos Sainz'ı görüşmeye çağırdı.
Ayrıca Lewis Hamilton da görüşmeye çağrıldı. Ancak İngiliz pilot soruşturma altında değil. Sadece yaşanan olayı hakemlere anlatacak.
Kararın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
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FIA, geçtiğimiz günlerde yavaş gitmemeleri konusunda pilotları uyarmıştı.
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|Alex Kalinauckas