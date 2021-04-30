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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Sekiz pilot yeni egzoz sistemine geçti

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Sekiz pilot, bugün gerçekleştirilen ilk antrenman seansı öncesinde yeni egzoz sistemine geçiş yaptı.

Sekiz pilot yeni egzoz sistemine geçti

Kurallar gereği takımlar bu yıl toplamda sekiz egzoz kullanabiliyorlar ve bu sınırı aştıkları zaman ceza alıyorlar.

Şimdiye kadar üç yarış geride kaldı ve bazı sürücüler egzoz değişimine gittiler.

Yapılan açıklamaya göre ilk antrenman seansından önce Max Verstappen, Sergio Perez, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi'nin egzoz sistemi değiştirildi.

Tsunoda, üçüncü egzozuna geçerken, diğer pilotlar bu yılki ikinci egzozlarına geçtiler.

Ayrıca daha önce Fernando Alonso üçüncü, Esteban Ocon da ikinci egzozuna geçmişti.

Sürücüler, sekiz egzoz sınırını aştıkları ilk seferde 10 sıra, diğerlerinde ise 5 sıra grid cezası alacaklar.

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

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