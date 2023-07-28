Sekiz pilot güç ünitesi değiştirdi
Sekiz pilot, Belçika GP antrenman seansı öncesinde yeni güç ünitesine geçiş yaptı.
Belçika Grand Prix'si hafta sonunda bazı isimlerin güç ünitesi değiştirmesi zaten beklenen bir durumdu. Cuma günkü antrenman seansına kısa bir süre kala resmi bir açıklama yapan FIA, sekiz sürücünün yeni güç ünitesine geçtiğini açıkladı. Büyük oranda Mercedes motorlu sürücüler yeni güç ünitesine geçtiler.
İçten yanmalı motor değiştiren isimler; Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Lando Norris, Lance Stroll, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Alexander Albon ve Logan Sargeant.
Turbo değiştiren isimler; Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Lance Stroll, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Alexander Albon ve Logan Sargeant.
MGU-H değiştiren isimler; Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Lance Stroll, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Alexander Albon ve Logan Sargeant.
MGU-K değiştiren isimler; Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Lance Stroll, Fernando Alonso, Alexander Albon ve Logan Sargeant.
Enerji depolama ünitesi değiştiren isimler; Valtteri Bottas, Guanyu Zhou, Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg
Kontrol elektroniği değiştiren isimler; Guanyu Zhou ve Kevin Magnussen.
Egzoz değiştiren isimler; Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Lando Norris, Lance Stroll, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Guanyu Zhou, Alexander Albon ve Logan Sargeant.
Sınırı aşan herhangi bir isim olmadığı için ceza alan bir pilot bulunmuyor.
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