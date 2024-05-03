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Formula 1 Miami GP

Sekiz isim yeni güç ünitesine geçti

Sekiz sürücü, Miami GP öncesi yeni güç ünitesine geçeceğini doğruladı.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Cuma günkü antrenman seanslarından hemen önce bir açıklama yayınlayan FIA, sekiz ismin yeni güç ünitesine geçtiğini açıkladı.

Açıklamaya göre Ferrari, McLaren, Aston Martin ve Sauber pilotlarının hepsi yeni bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-H ve MGU-K ünitesi aldı.

Ek olarak Ferrari pilotları üçüncü egzoza geçerken, McLaren ve Aston Martin ikinci üniteye geçti.

Tüm değişiklikler kurallar dahilinde olduğu için kimse ceza almayacak.

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