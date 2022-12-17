Seidl'ın Sauber'e geçişi, Mick için bir artı olabilir mi?
Mick Schumacher, Andreas Seidl'ın Sauber'in başına geçmesinden faydalanabilir. En azından Alman basınının görüşü bu yönde.
Schumacher, Haas'ın mevcut kontratı uzatmama kararı sonrası 2023 sezonu için Formula 1'de kendisine koltuk bulamadı.
Yedek pilot olarak Mercedes ile anlaşan Schumacher, gelecek sezon Alman üreticinin simülatöründe çalışacak ve tüm yarışlarda takım garajında yer alacak.
Schumacher'in Mercedes'te yarışması pek olası değil çünkü Lewis Hamilton'ın kontrat yenilemesi bekleniyor ve George Russell'ın da gelecek için opsiyonu var.
Bu açıdan genç sürücünün 2024'te F1'e dönme şansı çok parlak değil. Yine de Alman basını bu konuda farklı düşünüyor.
Geçtiğimiz günlerde McLaren patronu Andreas Seidl, Frederic Vasseur'den boşalan Sauber'in CEO'luğu koltuğuna geçmişti.
Sauber yakında Audi olacak ve Alman üretici 2026'da motor tedarikçisi olarak spora girecek. Seidl da Alman takımın Alman patronu olacak.
RTL'den Felix Görner'e göre bu, Schumacher için iyi bir haber olabilir.
Görner, "Andreas Seidl'in Sauber'e geçmesiyle, Schumacher'in bir Alman dayanağı daha oldu."
Mick Schumacher, Mercedes Reserve Driver
Fotoğraf: Mercedes AMG
"Orada sadece orta vadede Audi'de kesinlikle bir Alman sürücü isteyen CEO Markus Duesmann değil, aynı zamanda bir Alman takım patronu da olacak."
"2024'te Audi'nin yarış pilotu olma konusunda gerçekçi bir olasılığa sahip olacak ve bence onun hedefi de bu."
"Kendisini eleştirenlere cevabını vermek istiyor, sadece bir test pilotu değil Formula 1 pilotu olmak istiyor." dedi.
Sky Almanya'dan Peer Kuni de Seidl'in imzasının Schumacher için Audi kapısını açabileceğine inanıyor.
Kuni, "Bu, 2023'te Haas'tan ayrıldıktan sonra F1'de koltuk bulamayan Mick Schumacher için fırsat olabilir."
"Zaten geçtiğimiz sezon Schumacher'in Alfa Romeo'ya geçeceğine dair söylentiler vardı."
"Audi, Seidl ve Schumacher kombinasyonu Alman pazarı ve sponsorlar için kesinlikle cazip olacaktır." dedi.
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