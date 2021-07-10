Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Verstappen, Red Bull 2021'e odaklanmış olsa da 2022 için takıma güveniyor
Formula 1 Haberler

Seidl'a göre, 2022 McLaren'ın şampiyonluk mücadelesi vermesi için erken

Ekleyen:
, Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Woking merkezli takımın 2022'nin şampiyonluk savaşına geri dönmesi için erken olduğunu belirtti.

Seidl'a göre, 2022 McLaren'ın şampiyonluk mücadelesi vermesi için erken

2008'den beri şampiyon olamayan McLaren,  son dört yıldır sürekli olarak gelişiyor ve bu sezon takım adına iyi bir sezon oluyor.

Lando Norris, ilk dokuz yarışın üçünde podyuma çıkabildi ve bu da, McLaren'ın beklenilenden daha önde gitmesi anlamına gelse de, Seidl, şampiyonluk adına mücadele etmek için daha ''yıllar boyunca'' gelişmeleri gerekebileceğini söyledi.

Sky İtalya'ya konuşan takım patronu Seidl, şu ifadeleri kullandı: ''Yolumuz uzun ancak en iyisini çıkaracağımız konusunda ve birkaç yıl sonra eski seviyemize geri dönebileceğimiz konusunda özgüvenliyiz.''

''Son iki yıldır gösterdiğimiz gelişimden oldukça mutluyuz ancak aynı zamanda buna kapılmamak da gerekiyor.''

''Benim için önemli olan şey gelişimimizi sürdürmemiz. Eğer son üç yıla bakarsak, oldukça fazla gelişim gösterdik ve bu tempoda devam etmeliyiz.''

''Diğer takımlara kıyasla büyük açıklar vermemek önemli. Aynı zamanda rüzgar tüneli çalışmalarını da tamamlamalıyız çünkü burada planlamamızın iki yıl gerisindeyiz.''

''Bunlar gelişmemiz gereken en önemli alanlar.''

''Tabii ki yeni kuralların gelmesi herkes için bir tür fırsat yaratacak. Aynı zamanda şu anda Mercedes ve Red Bull'un herkesin önünde olmasının bir nedeni var, onlar daha iyi çalışıyorlar ve daha iyi takımlar.  Tesisleri sayesinde avantajları var.''

''Onlar daha büyük takımlar ve bunu yeni kuralların olduğu yıllara da taşıyacaklardır.''

''Gelişimi sürdürmek önemli ve doğru şekilde ilerlemek zorundayız. Aynı zamanda piste çıkmalıyız, tesislerimizi düşünmeliyiz ve önümüzdeki birkaç sene boyunca bütçe kısıtlamasını aşmamaya çalışmalıyız.''

''Bir takım olarak olabildiğince çok gelişmeliyiz ve önümüzdeki senelerde daha iyi işler çıkarmalıyız. Bence birkaç sene sonra da tekrar önlerde olacağız.''

paylaşım
yorumlar
Verstappen, Red Bull 2021'e odaklanmış olsa da 2022 için takıma güveniyor

Önceki haber

Verstappen, Red Bull 2021'e odaklanmış olsa da 2022 için takıma güveniyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
TÜRK SPORCULAR

Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, serideki ilk yarışında galibiyete uzandı!

5 s
2
Formula 1

Ricciardo, McLaren'da yaşadığı sıkıntıların ardından kendisine odaklandı

4 s
3
Formula 1

Binotto, Ferrari'nin önceliğinin üçüncülük olmadığını söyledi

3 s
4
Formula 1

Alonso: ''Hamilton hiçbir zaman yenilemez değildi''

10 s
5
Formula 1

2021 Türkiye GP biletleri Pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!

1 g
Son Haberler
Seidl'a göre, 2022 McLaren'ın şampiyonluk mücadelesi vermesi için erken
F1

Seidl'a göre, 2022 McLaren'ın şampiyonluk mücadelesi vermesi için erken

4dk
Verstappen, Red Bull 2021'e odaklanmış olsa da 2022 için takıma güveniyor
F1

Verstappen, Red Bull 2021'e odaklanmış olsa da 2022 için takıma güveniyor

44dk
Russell: "Hamilton, şarap gibi yıllandıkça daha iyi bir hale geliyor"
F1

Russell: "Hamilton, şarap gibi yıllandıkça daha iyi bir hale geliyor"

1 s
Masi: ''FIA, sprint yarışlarına normal Grand Prix gibi yaklaşacak''
F1

Masi: ''FIA, sprint yarışlarına normal Grand Prix gibi yaklaşacak''

2 s
Binotto, Ferrari'nin önceliğinin üçüncülük olmadığını söyledi
F1

Binotto, Ferrari'nin önceliğinin üçüncülük olmadığını söyledi

3 s
Son Videolar
Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
9 s

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek? 06:15
Formula 1
8 Tem 2021

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor 07:40
Formula 1
5 Tem 2021

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor

Avusturya Grand Prix'si Gridi 01:01
Formula 1
4 Tem 2021

Avusturya Grand Prix'si Gridi

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:18
Formula 1
2 Tem 2021

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler

Daha fazlası
Betim Aker
Verstappen, Red Bull 2021'e odaklanmış olsa da 2022 için takıma güveniyor
Formula 1

Verstappen, Red Bull 2021'e odaklanmış olsa da 2022 için takıma güveniyor

Russell: ''Mercedes'le sürekli iletişim halindeyim''
Formula 1

Russell: ''Mercedes'le sürekli iletişim halindeyim''

Brundle: ''Mercedes, Red Bull'a yetişemezse, Hamilton zorlanacak''
Formula 1

Brundle: ''Mercedes, Red Bull'a yetişemezse, Hamilton zorlanacak''

Çok Okunanlar Bugün

Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, serideki ilk yarışında galibiyete uzandı!
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, serideki ilk yarışında galibiyete uzandı!

Ricciardo, McLaren'da yaşadığı sıkıntıların ardından kendisine odaklandı
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, McLaren'da yaşadığı sıkıntıların ardından kendisine odaklandı

Binotto, Ferrari'nin önceliğinin üçüncülük olmadığını söyledi
Formula 1 Formula 1

Binotto, Ferrari'nin önceliğinin üçüncülük olmadığını söyledi

Alonso: ''Hamilton hiçbir zaman yenilemez değildi''
Formula 1 Formula 1

Alonso: ''Hamilton hiçbir zaman yenilemez değildi''

2021 Türkiye GP biletleri Pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP biletleri Pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Offroad sezonu Ankara'da açılıyor
Offroad Offroad

Offroad sezonu Ankara'da açılıyor

Hamilton: “Silverstone’daki sprint yarışında tren oluşacak”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Silverstone’daki sprint yarışında tren oluşacak”

Russell: "Hamilton, şarap gibi yıllandıkça daha iyi bir hale geliyor"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Hamilton, şarap gibi yıllandıkça daha iyi bir hale geliyor"

Son Haberler

Seidl'a göre, 2022 McLaren'ın şampiyonluk mücadelesi vermesi için erken
Formula 1 Formula 1

Seidl'a göre, 2022 McLaren'ın şampiyonluk mücadelesi vermesi için erken

Verstappen, Red Bull 2021'e odaklanmış olsa da 2022 için takıma güveniyor
Formula 1 Formula 1

Verstappen, Red Bull 2021'e odaklanmış olsa da 2022 için takıma güveniyor

Russell: "Hamilton, şarap gibi yıllandıkça daha iyi bir hale geliyor"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Hamilton, şarap gibi yıllandıkça daha iyi bir hale geliyor"

Masi: ''FIA, sprint yarışlarına normal Grand Prix gibi yaklaşacak''
Formula 1 Formula 1

Masi: ''FIA, sprint yarışlarına normal Grand Prix gibi yaklaşacak''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.