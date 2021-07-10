Seidl'a göre, 2022 McLaren'ın şampiyonluk mücadelesi vermesi için erken

2008'den beri şampiyon olamayan McLaren, son dört yıldır sürekli olarak gelişiyor ve bu sezon takım adına iyi bir sezon oluyor.

Lando Norris, ilk dokuz yarışın üçünde podyuma çıkabildi ve bu da, McLaren'ın beklenilenden daha önde gitmesi anlamına gelse de, Seidl, şampiyonluk adına mücadele etmek için daha ''yıllar boyunca'' gelişmeleri gerekebileceğini söyledi.

Sky İtalya'ya konuşan takım patronu Seidl, şu ifadeleri kullandı: ''Yolumuz uzun ancak en iyisini çıkaracağımız konusunda ve birkaç yıl sonra eski seviyemize geri dönebileceğimiz konusunda özgüvenliyiz.''

''Son iki yıldır gösterdiğimiz gelişimden oldukça mutluyuz ancak aynı zamanda buna kapılmamak da gerekiyor.''

''Benim için önemli olan şey gelişimimizi sürdürmemiz. Eğer son üç yıla bakarsak, oldukça fazla gelişim gösterdik ve bu tempoda devam etmeliyiz.''

''Diğer takımlara kıyasla büyük açıklar vermemek önemli. Aynı zamanda rüzgar tüneli çalışmalarını da tamamlamalıyız çünkü burada planlamamızın iki yıl gerisindeyiz.''

''Bunlar gelişmemiz gereken en önemli alanlar.''

''Tabii ki yeni kuralların gelmesi herkes için bir tür fırsat yaratacak. Aynı zamanda şu anda Mercedes ve Red Bull'un herkesin önünde olmasının bir nedeni var, onlar daha iyi çalışıyorlar ve daha iyi takımlar. Tesisleri sayesinde avantajları var.''

''Onlar daha büyük takımlar ve bunu yeni kuralların olduğu yıllara da taşıyacaklardır.''

''Gelişimi sürdürmek önemli ve doğru şekilde ilerlemek zorundayız. Aynı zamanda piste çıkmalıyız, tesislerimizi düşünmeliyiz ve önümüzdeki birkaç sene boyunca bütçe kısıtlamasını aşmamaya çalışmalıyız.''

''Bir takım olarak olabildiğince çok gelişmeliyiz ve önümüzdeki senelerde daha iyi işler çıkarmalıyız. Bence birkaç sene sonra da tekrar önlerde olacağız.''