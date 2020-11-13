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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Seidl: "Yol tutuşun bu kadar kötü olmasını beklemiyorduk"

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Seidl: "Yol tutuşun bu kadar kötü olmasını beklemiyorduk"
Ekleyen:
, Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Türkiye GP'nin ilk antrenman seansının ardından yol tutuşun çok düşük olduğunu ve bunu beklemediklerini söyledi.

Türkiye'deki ilk antrenman seansında sürücülerin tamamı kayma problemi yaşadılar ve pistteki yol tutuş çok düşüktü.

Sky Sports'a konuşan Andreas Seidl, yol tutuşun bu kadar düşük olmasını beklemediklerini belirtti.

Seidl, “Bugün koşullar oldukça zor. Ancak bir noktada araçlar garajı terk etmek zorunda kaldı. Sonuçta mümkün olan en kısa sürede daha bilindik şartlara dönüş yapmak için, pistin yüzeyinin kauçuk tabakasıyla kaplanması gerekiyor."

"Pirelli'nin yeni asfaltla ilgili bilgiyi ne zaman aldığını bilmiyorum. Ama buraya gelmeden önce, asfaltın yakın zamanda yenilendiğini biliyorduk. Dün yaptığımız yürüyüşte asfaltın oldukça pürüzsüz olduğunu görebiliyorduk. Bu nedenle özellikle ilk antrenman seansında lastiklerin ısınması ve yol tutuşuyla ilgili sorunlar olabileceğini düşünüyorduk. Yine de bu kadar kötü olacağını düşünmemiştik."

"Belki de en son 2012 Austin'de kendimizi benzer koşullarda bulmuştuk. Sonra her şeyi normale döndürmek için yarım gün pistte çalışma yapmak zorunda kaldık. Bugün her şeyin nasıl gideceğini merak ediyorum."

"Mevcut koşullar altında tutuşu artırmanın mümkün olup olmayacağını veya zamanla her şeyin normale yaklaşıp yaklaşmayacağını görmeye çalıştık, aynı zamanda ayarları geliştirerek durumun daha iyi olup olmayacağını da tartıştık. Mühendisler ve sürücüler mevcut koşullara uyum sağlayacakları bir B Planı üzerinde çalışıyorlar. İlk antrenman seansındaki ana şey sürücülerin mümkün olduğunca çok tur atması ve piste alışmasıdır.

"Burada lastikler üzerindeki yük Silverstone veya Spa'dakinden çok daha fazla değil, bu nedenle herhangi bir özel sorun olmasını beklemiyoruz. Pirelli, hafta sonu için hazırlanırken bizi bu konuda uyardı."

"Kişisel olarak bakarsam 2005 yılında BMW-Williams'ta çalıştığım dönemde kötü deneyimlerim vardı. O yarışın başında lastiklerle ilgili sorunlar nedeniyle, her iki aracı da yarıştan çekmek zorunda kaldık. Umarım bu hafta sonu bundan kaçınmamız mümkün olur!" dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Kemal Şengül

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