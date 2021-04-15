Seidl, yeni kuralların düşük eğimli araçları etkilediği yorumlarına "gülüyor"

Mercedes, sezon öncesi testlerinde sorun yaşamasının ardından yeni taban kurallarının kendilerini olumsuz etkilediğini iddia etmiş ve ardından, Mercedes'le benzer konsept kullanan Aston Martin de bu iddiaları desteklemişti.

Ancak şimdiye kadar tek bir pistte, tek bir yarış yapıldı ve pek çok takım, kesin bir yargıya varmadan önce beklemek istiyor.

Nispeten daha yüksek bir taban eğimi tercih eden McLaren'ın takım patronu Andreas Seidl, bu iddialarla ilgili RTL'ye şöyle dedi: "Yeni kuralların düşük veya yüksek taban eğimli konseptlere olan etkileriyle ilgili yorumları okudum ve doğruyu söylemek gerekirse beni güldürüyor."

"Şu anda herhangi bir takımın, aerodinamik değişiklikler nedeniyle en çok hangi konseptin etkilendiğine karar vermesinin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kış boyunca herkes, geçen yılla aynı konsepte sadık kaldı. Bu nedenle herhangi bir takımın yüksek taban eğimi konseptiyle, düşük taban eğimi konseptini karşılaştırması mümkün değil."

"Başka bir konsept üzerindeki etkisinin daha büyük mü yoksa daha az mı olduğunu gerçekten kimse söyleyemez."

Seidl, bu yıl Mercedes motoruna geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

"Durumun nasıl olduğunu, Mercedes ve Aston Martin'in bu düşük taban eğim konseptiyle gerçekte ne durumda olduğunu görene kadar birkaç yarış daha beklememiz gerekiyor. Mercedes, Bahreyn'de dahi kazanmasının ardından, bir sonraki yarışta acımasız şekilde karşılık verecektir."

"Bize gelirsek, motordan memnunuz. Şu anda mümkün ol an en iyi motora sahibiz ve ortaklık iyi gidiyor. Ayrıca harika bir sürücü kadromuz da var. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda zirveye dönmek için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz."