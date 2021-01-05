Seidl:" Yeni bir sürücü ile çalışmak her zaman ilginçtir"

McLaren, son iki yıldır Lando Norris ile Carlos Sainz kadrosuyla mücadele ediyordu. Ancak Sainz, Ferrari'ye geçme kararı aldı ve onun yerini Daniel Ricciardo alacak.

Ricciardo, gridin en yetenekli sürüüclerinden birisi olarak kabul ediliyor ve The-Race'e konuşan Andreas Seidl, Avustralylaı pilotun takıma çabucak adapte olmasını umuyor.

Seidl şöyle konuştu: "Yeni bir sürücüyle çalışmak her zaman için ilginçtir."

"Daniel metodik bir yaklaşım ve bilgiyi birleştiriyor. Mühendisler ona çok şey anlatmak ve onunla farklı çözümler paylaşmak isteyecekler. Ama her şeyi doğru yapmak önemli olacak. Yerine getirmemiz gereken görevler, sezon öncesi testlerinin kısalmasından ötürü karmaşıklaşıyor."

"Sezonun ilk yarışında Daniel'a yıllardır McLaren'la yarışıyormuş ve mühendislerimizle çalışıyormuş hissini vermek istiyoruz."

"Daniel'i takıma entegre etmek için gereken planı yaptık. Teknik ve yarış yönlerine odaklanırken Ricciardo'nun ekibin bir üyesi olmasına da yardımcı olmak istiyoruz. İletişim, pazarlama çalışması ve diğer iş yönlerini kurmamıza yardımcı olacak bir programımız var. Bu süreç ocak ayında başlayacak."

"Fazla zamanımız yok, çevrimiçi şekilde McLaren Teknoloji Merkezi'yle sıkı iletişim halinde olacağız. İlk yarıştan iyi sonuçlar alabilmek için olabildiğince çabuk alışmasını istiyoruz."

"Kısalan sezon öncesi test süresi bizi nasıl etkileyecek? Her şeyden önce, keşfedilecek çok şey olduğu için sürücüyü, çok fazla çalışma yapamayacak olmasından ötürü çok fazla etkileyecek. İkinci nokta aerodinami verimliliği ve süspansiyon yüksekliği gibi ayarları değerlendirmek olacak. Üçüncü noktaysa aracın dayanıklılığını bir bütün olarak değerlendirmek olacak."

Daniel Ricciardo'nun daha önce birlikte çalıştığı McLaren'deki birkaç kişiden biri olan Takım Teknik Direktörü James Key de bazı açıklamalarda bulundu: "Carlos ve ben Toro Rosso'daki gibi çalıştık. Kaydettiği ilerlemeyi gördüm. İlk yarışta Q3'e ulaştı, hızlı bir ritim yakaladı ancak o dönem hâlâ öğreneceği çok şey vardı. Şimdi Carlos kendinden tamamen emin, her konuda bilgili ve çok değerli."

"Daniel aynı yollardan geçti ama daha erken bir noktada yaptı. Yarışlar kazanmayı başardı ve Toro Rosso'da harikaydı. O zaman bile teknik konularda çok bilgiliydi. Ama o zamandan bu yana yoğun bir kariyeri var. Bizim için harika bir referans noktası, Daniel bize Renault'dan geldi ve ondan önce güçlü bir takım olan Red Bull Racing'de rol aldı."

"Fikirleri bizim için faydalı olacak. Tekrar birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."