Seidl: "Yarışta risk almak istemedik"

Haas sürücüleri formasyon turunun ardından takım çağrısıyla pite geldiler ve kuru zemin lastiklerine geçiş yaptılar. İkili, formasyon turunda yardım aldıkları için ceza alsa da, sonunda Kevin Magnussen bir puan almayı başardı.

Bu, Haas'ın mevcut temposu düşünüldüğünde biraz sürpriz bir sonuç oldu.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, iki araçla da ilk ondan başladıklarını ve bu yüzden strateji yerine pist üstündeki mücadele ile puan kazanmaya odaklandıklarını belirtti.

Seidl, "Sonuçlarınız ne kadar iyi olursa, yeteneklerinize ve performansınıza o kadar çok güvenirsiniz. Yani Haas'ın başlangıçta verdiği gibi gereksiz riskli kararlara olan ilginiz azalı."

"Başladığımız pozisyondan, sadece aracın sah hızı sayesinde puan kazanmayı ummuştuk, riskli bir strateji yapmak istemedik. Sainz pit stopta birkaç sıra kaybetti. Ancak lastik değiştirmek için en iyi zaman da oydu. Önünde lastik değiştirenlerin kimler olduğunu hatırlayın: Bottas ve Leclerc."

"Pist kuruduğu zaman ne tür bir lastiğe geçileceği konusunda hep bir soru işareti vardır. Sanırım Ferrari, Leclerc'i yumuşak lastiğe geçirerek yanlış zarı attı. Yumuşak lastiklerin kuru zeminde daha iyi yol tutuşa sahip olacağını düşündüler ama Leclerc'in yarışına mâl oldu."

"Carlos'un pit stopunda doğru kararlar aldığımızı düşünüyorum. Riskli bir strateji değildi. En yakın rakiplerimizle aynı şeyi yaptık ve onlara ayak uydurmak istedik." dedi.