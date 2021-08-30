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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Seidl: ''Yarışın yapılmasını garantilemenin tek alternatifi iç mekan yarışlar''

Çeviren:
Betim Aker
, Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Formula 1'in yarışların hava nedeniyle iptal olmamasını iç mekan yarışlar yaparak garantileyebileceğini düşünüyor.

Seidl: ''Yarışın yapılmasını garantilemenin tek alternatifi iç mekan yarışlar''

Belçika Grand Prix'sinde ağır yağmur yağmasının ardından, gelecekte aynı durumda kalmamak için araçlarda bir şeylerin değiştirilmesi mi gerektiği tartışmaları çıktı.

Tehlikeli havalarda yarışların devam etmesine izin verebilecek, daha yüksek sürüş yükseklikleri, farklı lastikler veya jant kapakları gibi değişikliklerin yapılıp yapılamayacağı söz konusu haline geldi.

Ancak Seidl'a göre F1'in Belçika'da karşılaştığı sağanak yağışta hiçbir kategorideki araç sürüş yapamaz.

Seidl, F1'in böyle hava koşullarında sürüş yapmanın imkansız olacağıyla yüzleşmesi gerektiğini düşünüyor.

''Bence bunu kabullenmeliyiz, çünkü yarışları %100 olasılıkla gerçekleştirmenin tek alternatifi iç mekan yarışı yapmak.''

''Yarışları dışarıda yaptığımız sürece, araçları kullanamayacağımız böyle günlerin olacağını kabul etmek zorundayız.''

''Öncelikle kızaklama sorunu var. Aynı zamanda sürücüler aracın içinde spreylenmeden dolayı görüş sorunları yaşıyor. [Dünkü] koşullarda hiçbir aracın yarışmasına izin verileceğini sanmıyorum.''

Seidl, F1'in Belçika'da düzgün yarış turları için zorlamayarak doğru karar verdiğini ve tekrar alınan startta güvenlik aracının arkasında başlanmasının doğru olduğunu düşündüğünü de söyledi.

''Bence, önceki günlerde de gördüğümüz gibi, pistin kurumaya başlamasından sonra yarışabileceğiniz koşullara gelmesi oldukça hızlı ilerleyebilir.''

''Tekrar aldığımız starta bakarsanız, Michael Masi'nin gördüğü aynı hava tahminini biz de ekranlarımızdan gördük ve yağmurun duracağı potansiyel bir ara vardı. 20 aracın pistin etrafında turlamasıyla bu oldukça hızlı olabilir.''

''Bence yarışı tekrar başlattığımızda niyet bu değildi. Ancak ne yazık ki havayı kontrol edemedik ve işler yolunda gitmedi.''

''Güvenliğin önde geldiği oldukça açık ve bu koşullarda doğru kararların verildiğini düşünüyorum.''

Seidl, yarışın güvenlik aracı arkasında üç tur sonrasında bitirilmesinin ideal olmadığını ancak F1'in kurallarının uygulandığını ekledi.

''Tabii ki hiç kimse böyle biten bir yarış istemez ancak en sonunda kurallar vardı ve bunlar uygulandı.''

''Bu durumdan yararlandığımız da açık çünkü Daniel'la [Ricciardo] iyi sıralama seansı sonrasında dördüncü sırada olan ve bundan yararlanan bir aracımız vardı.''

''Şampiyona pozisyonlarına bağlı olacak şekilde tüm takımların bundan yararlanmadığı açık ve şimdi bu konu hakkında ağlıyorlar ve şikayet ediyorlar. Bu da F1'in doğasının bir parçası.''

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F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor

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F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor
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