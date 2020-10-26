Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
31 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
45 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Seidl: "Yarışa liderlik yapmak güzel bir duyguydu"

paylaşım
yorumlar
Seidl: "Yarışa liderlik yapmak güzel bir duyguydu"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

McLaren F1 takım patronu Andreas Seidl, Portekiz GP'nin başında Carlos Sainz'ın yarışa bir süre lider gitmesinin, gerileyeceğini bilmelerine rağmen hoş bir duygu olduğunu söyledi.

Sainz, hafif ıslak zemindeki zorlu şartları çok iyi değerlendirdi ve ikinci turda liderliğe yükselerek 5 tur boyunca yerini korudu.

İlk turlarda Sainz ve takım arkadaşı Lando Norris 1 ve 4. sıralarda yer alsalar da ilerleyen bölümde gerilemekten kurtulamadılar.

Sainz yarışı 6. sırada tamamlarken Norris, Lance Stroll ile teması sonucu geriledi ve 13. olabildi.

Yarış raporu:

Motorsport.com'a konuşan Seidl, "Açıkçası bu sayede bazı güzel kareler oluştu."

"Gelecek senelerde F1'de  tekrar ön bölüme dönebilme hedefimiz doğrultusunda ilerleyebilmek için bunları evimize ekstra motivasyon sağlaması için koyacağız. "

"Bu durum bize güzel bir tat verdi. Birkaç tur lider gittiğimizi görmek güzeldi. Ancak aynı zamanda, kendi yarış performansımıza odaklanmamız gerektiği açıktı. Ardından hızlı bir şekilde mücadele etmemiz gereken yere döndük."

"Ancak yine de izlemesi ilginçti. Carlos ve Lando'nun bu tür koşulları sevdiklerini biliyoruz. Tabii ki yumuşak lastiklerle, öndeki orta lastikli Mercedes pilotlarına ve Charles'a karşı avantajlı olacağımızı biliyorduk."

"Ancak Carlos, bizim gibi yumuşak lastiklere sahip Verstappen'e kıyasla da iyiydi ve bir süre iyi fark yarattı. Ancak ardından hızlı bir şekilde gerçeklere dönmek zorunda kaldık." dedi.

 

Portimao'da lastik aşınması McLaren takımı için olumsuz durumlardan birisi oldu.

Seidl, "Carlos için zorlu bir yarıştı çünkü strateji açısından doğru adımı atmak kolay değildi."

"Şampiyonadaki doğrudan rakiplerimiz olan ve aynı zamanda yarışta daha hızlı araçlara sahip Racing Point ve Renault'yu geride bırakarak iyi iş çıkardık."

"Bu pozitif. Özellikle yarışın başında yumuşak lastiklerle olmak üzere aşınma sorunu yaşadık. Bu yüzden daha yukarılar için mücadele edemedik. Carlos harika iş başardı. Yaptığı geçişler, pozisyonunu koruması ve son bölümde Renault pilotlarını ve Checo'yu geçmesi bizim için pozitifti." dedi.

Seidl ayrıca son güncellemelerin araca performans kazandırmaya devam ettiğini söyledi.

Seidl, "Genel olarak Nürburgring'in ardından bu hafta sonundan mutlu ayrılıyorum. Yeni burun ve aero konsepti ile Cuma günü sağlam bir şekilde başladık. Cuma günü birkaç güncelleme daha test ettik ve olumlu sonuçları görmemizin ardından onları Imola'dan itibaren araca eklemeyi planlıyoruz."

"Hafta sonu boyunca rekabetçi bir araca sahiptik. Bu iyi bir şeydi çünkü aracımızın şampiyonada üçüncülük için mücadele edebileceğini bir daha doğrulamış olduk."

"Ancak günün sonunda dayanıklılık, yarışlardan maksimumu almak ve her iki araçla birden damalı bayrağı görmek önemli olacak. Sonunda kimin 3. olduğunu bunlar belirleyecek." dedi.

F1, 2021 takvimi taslağını bugün takımlara gösterecek

Önceki haber

F1, 2021 takvimi taslağını bugün takımlara gösterecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Carlos Sainz
Takımlar McLaren
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari: "Red Bull için motorların dondurulması, önceliğimiz değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari: "Red Bull için motorların dondurulması, önceliğimiz değil"

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor
eSpor eSpor / Özel Haber

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor

Seidl: "Yarışa liderlik yapmak güzel bir duyguydu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Yarışa liderlik yapmak güzel bir duyguydu"

Russell: "Williams'tan gönderileceğim iddialarını Perez'in çevresi çıkarıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Williams'tan gönderileceğim iddialarını Perez'in çevresi çıkarıyor"

Norris: "Stroll olanlardan hiç ders çıkarmıyor gibi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Stroll olanlardan hiç ders çıkarmıyor gibi"

Portekiz GP: Hamilton kazandı, tarihin en çok kazanan pilotu oldu!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Portekiz GP: Hamilton kazandı, tarihin en çok kazanan pilotu oldu!

Vettel: "Leclerc farklı bir sınıfta"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Leclerc farklı bir sınıfta"

Son Haberler

Seidl: "Yarışa liderlik yapmak güzel bir duyguydu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Yarışa liderlik yapmak güzel bir duyguydu"

F1, 2021 takvimi taslağını bugün takımlara gösterecek
F1 Formula 1 / Son dakika

F1, 2021 takvimi taslağını bugün takımlara gösterecek

Ferrari: "Red Bull için motorların dondurulması, önceliğimiz değil"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari: "Red Bull için motorların dondurulması, önceliğimiz değil"

Russell: "Williams'tan gönderileceğim iddialarını Perez'in çevresi çıkarıyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Williams'tan gönderileceğim iddialarını Perez'in çevresi çıkarıyor"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: "Red Bull için motorların dondurulması, önceliğimiz değil"

2s
2
Formula 1

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı

3
eSpor

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor

4
Formula 1

Seidl: "Yarışa liderlik yapmak güzel bir duyguydu"

39dk
5
Formula 1

Russell: "Williams'tan gönderileceğim iddialarını Perez'in çevresi çıkarıyor"

3s

Son Haberler

Seidl: "Yarışa liderlik yapmak güzel bir duyguydu"
F1

Seidl: "Yarışa liderlik yapmak güzel bir duyguydu"

F1, 2021 takvimi taslağını bugün takımlara gösterecek
F1

F1, 2021 takvimi taslağını bugün takımlara gösterecek

Ferrari: "Red Bull için motorların dondurulması, önceliğimiz değil"
F1

Ferrari: "Red Bull için motorların dondurulması, önceliğimiz değil"

Russell: "Williams'tan gönderileceğim iddialarını Perez'in çevresi çıkarıyor"
F1

Russell: "Williams'tan gönderileceğim iddialarını Perez'in çevresi çıkarıyor"

Norris: "Stroll olanlardan hiç ders çıkarmıyor gibi"
F1

Norris: "Stroll olanlardan hiç ders çıkarmıyor gibi"

Son Videolar

Portekiz GP: Yarış gridi 01:01
Formula 1

Portekiz GP: Yarış gridi

Portekiz Grand Prix'si Start Gridi 01:01
Formula 1

Portekiz Grand Prix'si Start Gridi

Grosjean ve Magnussen, Haas'tan ayrılacak 02:39
Formula 1

Grosjean ve Magnussen, Haas'tan ayrılacak

Red Bull RB16 ön kanadı 00:55
Formula 1

Red Bull RB16 ön kanadı

Grand Prix Greats – Portekiz GP'deki en iyi anlar 04:56
Formula 1

Grand Prix Greats – Portekiz GP'deki en iyi anlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.