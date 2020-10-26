Seidl: "Yarışa liderlik yapmak güzel bir duyguydu"

Sainz, hafif ıslak zemindeki zorlu şartları çok iyi değerlendirdi ve ikinci turda liderliğe yükselerek 5 tur boyunca yerini korudu.

İlk turlarda Sainz ve takım arkadaşı Lando Norris 1 ve 4. sıralarda yer alsalar da ilerleyen bölümde gerilemekten kurtulamadılar.

Sainz yarışı 6. sırada tamamlarken Norris, Lance Stroll ile teması sonucu geriledi ve 13. olabildi.

Motorsport.com'a konuşan Seidl, "Açıkçası bu sayede bazı güzel kareler oluştu."

"Gelecek senelerde F1'de tekrar ön bölüme dönebilme hedefimiz doğrultusunda ilerleyebilmek için bunları evimize ekstra motivasyon sağlaması için koyacağız. "

"Bu durum bize güzel bir tat verdi. Birkaç tur lider gittiğimizi görmek güzeldi. Ancak aynı zamanda, kendi yarış performansımıza odaklanmamız gerektiği açıktı. Ardından hızlı bir şekilde mücadele etmemiz gereken yere döndük."

"Ancak yine de izlemesi ilginçti. Carlos ve Lando'nun bu tür koşulları sevdiklerini biliyoruz. Tabii ki yumuşak lastiklerle, öndeki orta lastikli Mercedes pilotlarına ve Charles'a karşı avantajlı olacağımızı biliyorduk."

"Ancak Carlos, bizim gibi yumuşak lastiklere sahip Verstappen'e kıyasla da iyiydi ve bir süre iyi fark yarattı. Ancak ardından hızlı bir şekilde gerçeklere dönmek zorunda kaldık." dedi.

Portimao'da lastik aşınması McLaren takımı için olumsuz durumlardan birisi oldu.

Seidl, "Carlos için zorlu bir yarıştı çünkü strateji açısından doğru adımı atmak kolay değildi."

"Şampiyonadaki doğrudan rakiplerimiz olan ve aynı zamanda yarışta daha hızlı araçlara sahip Racing Point ve Renault'yu geride bırakarak iyi iş çıkardık."

"Bu pozitif. Özellikle yarışın başında yumuşak lastiklerle olmak üzere aşınma sorunu yaşadık. Bu yüzden daha yukarılar için mücadele edemedik. Carlos harika iş başardı. Yaptığı geçişler, pozisyonunu koruması ve son bölümde Renault pilotlarını ve Checo'yu geçmesi bizim için pozitifti." dedi.

Seidl ayrıca son güncellemelerin araca performans kazandırmaya devam ettiğini söyledi.

Seidl, "Genel olarak Nürburgring'in ardından bu hafta sonundan mutlu ayrılıyorum. Yeni burun ve aero konsepti ile Cuma günü sağlam bir şekilde başladık. Cuma günü birkaç güncelleme daha test ettik ve olumlu sonuçları görmemizin ardından onları Imola'dan itibaren araca eklemeyi planlıyoruz."

"Hafta sonu boyunca rekabetçi bir araca sahiptik. Bu iyi bir şeydi çünkü aracımızın şampiyonada üçüncülük için mücadele edebileceğini bir daha doğrulamış olduk."

"Ancak günün sonunda dayanıklılık, yarışlardan maksimumu almak ve her iki araçla birden damalı bayrağı görmek önemli olacak. Sonunda kimin 3. olduğunu bunlar belirleyecek." dedi.