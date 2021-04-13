Seidl: "Vettel sorunların üstesinden gelecek"

Sebastian Vettel'in eski formundan uzak görünmesi, yaklaşık iki yıldır tartışma konusu ve bu konuda hem olumlu hem de olumsuz yorumlar var.

Bazıları Vettel'in en iyi döneminin geride kaldığını düşünürken, bazıları da bunun aksine Vettel'in hâlâ iyi bir performans gösterebileceğini düşünüyor.

Vettel'in yeni takımı Aston Martin'le ilk yarışında ortaya koyduğu performans pek umut verici değildi ve Esteban Ocon'a arkadan çarpması, yine eleştirilmesine neden oldu.

Ancak Vettel'i yakından tanıyan isimlerden biri olan Andreas Seidl, Alman pilotun yine iyi bir performans gösterebileceğini belirtti.

Seidl, Sport1'deki “AvD Motor & Sport Magazin” programında şöyle konuştu: "Bazı şeyleri geçmişte bırakmalısınız."

"Bahreyn GP, kendisi için pek de iyi gitmeyen bir hafta sonuydu. Aynı şey takım için de geçerli. Dört kez dünya şampiyonu olmuş bir isim olarak buna tepki vereceğini düşünüyorum."

Vettel'in takım patronu olsaydı ne yapacağı sorusuna Seidl, "Böyle bir durumdan sonra pit duvarında yapabileceğimiz tek şey , sürücüye güven vermek ve temel konulara konsantre olmasına yardımcı olmak olurdu."

"Öncelikle yarım saat sakinleşmeli ve her şeyin normale dönmesine izin vermelisiniz. Sonrasında ne olduğunu analiz edip, gerekli adımları atmalısınız."

"Sebastian bir aracı nasıl süreceğini kesinlikle unutmadı. Dört kez dünya şampiyonu olmasının bir nedeni var. Ayrıca Ferrari'de gerçekten güçlü yarışlar çıkardı ve aynı şeyi Aston Martin'de de yapacak. Bence bu yıl Sebastian'dan harika yarışlar göreceğiz." dedi.