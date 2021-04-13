Seidl: "Vettel sorunların üstesinden gelecek"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
138 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
145 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
152 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
166 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
169 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
194 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
201 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
208 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
221 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
236 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
243 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Red Bull, şampiyon olabileceğine inanıyor Sonraki / Ocon, Alpine için işlerin Imola'da "yoluna girmesini" bekliyor
Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Vettel sorunların üstesinden gelecek"

Ekleyen:
, Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Sebastian Vettel'in yaşadığı zorluklara rağmen geri dönebileceğini düşünüyor.

Seidl: "Vettel sorunların üstesinden gelecek"

Sebastian Vettel'in eski formundan uzak görünmesi, yaklaşık iki yıldır tartışma konusu ve bu konuda hem olumlu hem de olumsuz yorumlar var.

Bazıları Vettel'in en iyi döneminin geride kaldığını düşünürken, bazıları da bunun aksine Vettel'in hâlâ iyi bir performans gösterebileceğini düşünüyor.

Vettel'in yeni takımı Aston Martin'le ilk yarışında ortaya koyduğu performans pek umut verici değildi ve Esteban Ocon'a arkadan çarpması, yine eleştirilmesine neden oldu.

Ancak Vettel'i yakından tanıyan isimlerden biri olan Andreas Seidl, Alman pilotun yine iyi bir performans gösterebileceğini belirtti.

Seidl, Sport1'deki “AvD Motor & Sport Magazin” programında şöyle konuştu: "Bazı şeyleri geçmişte bırakmalısınız."

"Bahreyn GP, kendisi için pek de iyi gitmeyen bir hafta sonuydu. Aynı şey takım için de geçerli. Dört kez dünya şampiyonu olmuş bir isim olarak buna tepki vereceğini düşünüyorum."

Vettel'in takım patronu olsaydı ne yapacağı sorusuna Seidl, "Böyle bir durumdan sonra pit duvarında yapabileceğimiz tek şey , sürücüye güven vermek ve temel konulara konsantre olmasına yardımcı olmak olurdu."

"Öncelikle yarım saat sakinleşmeli ve her şeyin normale dönmesine izin vermelisiniz. Sonrasında ne olduğunu analiz edip, gerekli adımları atmalısınız."

"Sebastian bir aracı nasıl süreceğini kesinlikle unutmadı. Dört kez dünya şampiyonu olmasının bir nedeni var. Ayrıca Ferrari'de gerçekten güçlü yarışlar çıkardı ve aynı şeyi Aston Martin'de de yapacak. Bence bu yıl Sebastian'dan harika yarışlar göreceğiz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Red Bull, şampiyon olabileceğine inanıyor

Önceki haber

Red Bull, şampiyon olabileceğine inanıyor

Sonraki haber

Ocon, Alpine için işlerin Imola'da "yoluna girmesini" bekliyor

Ocon, Alpine için işlerin Imola'da "yoluna girmesini" bekliyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ocon, Alpine için işlerin Imola'da "yoluna girmesini" bekliyor

53 dk
2
Formula 1

Seidl: "Vettel sorunların üstesinden gelecek"

1s
3
Formula 1

Verstappen: ‘’F1, Hamilton'ın başarılarının hakkını vermeli"

13s
4
Formula 1

Ricciardo: "O araçla yarış kazanabilecek tek kişi Lewis değil’’

20s
5
Formula 1

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

1g
Son Haberler
Perez, Imola'da podyum ve galibiyet için yarışmalarını umuyor
F1

Perez, Imola'da podyum ve galibiyet için yarışmalarını umuyor

4dk
Ocon, Alpine için işlerin Imola'da "yoluna girmesini" bekliyor
F1

Ocon, Alpine için işlerin Imola'da "yoluna girmesini" bekliyor

53dk
Seidl: "Vettel sorunların üstesinden gelecek"
F1

Seidl: "Vettel sorunların üstesinden gelecek"

1s
Red Bull, şampiyon olabileceğine inanıyor
F1

Red Bull, şampiyon olabileceğine inanıyor

2s
Verstappen: ‘’F1, Hamilton'ın başarılarının hakkını vermeli"
F1

Verstappen: ‘’F1, Hamilton'ın başarılarının hakkını vermeli"

13s
Son Videolar
Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi? 05:53
Formula 1
11 Nis 2021

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi?

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi 13:11
Formula 1
4 Nis 2021

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi? 05:16
Formula 1
2 Nis 2021

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi?

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı! 57:52
Formula 1
1 Nis 2021

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı!

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Perez, Imola'da podyum ve galibiyet için yarışmalarını umuyor
Formula 1 / Son dakika

Perez, Imola'da podyum ve galibiyet için yarışmalarını umuyor

Ocon, Alpine için işlerin Imola'da "yoluna girmesini" bekliyor
Formula 1 / Son dakika

Ocon, Alpine için işlerin Imola'da "yoluna girmesini" bekliyor

Mazepin ve Schumacher, Imola'da daha fazla şey öğrenmek istiyor
Formula 1 / Son dakika

Mazepin ve Schumacher, Imola'da daha fazla şey öğrenmek istiyor

Çok Okunanlar Bugün

Ocon, Alpine için işlerin Imola'da "yoluna girmesini" bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ocon, Alpine için işlerin Imola'da "yoluna girmesini" bekliyor

Seidl: "Vettel sorunların üstesinden gelecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Vettel sorunların üstesinden gelecek"

Verstappen: ‘’F1, Hamilton'ın başarılarının hakkını vermeli"
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Verstappen: ‘’F1, Hamilton'ın başarılarının hakkını vermeli"

Ricciardo: "O araçla yarış kazanabilecek tek kişi Lewis değil’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "O araçla yarış kazanabilecek tek kişi Lewis değil’’

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

Brown: ''Seidl, Formula 1'deki en iyi takım patronu''
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Brown: ''Seidl, Formula 1'deki en iyi takım patronu''

Ducati: "Kimsenin güvenmediği Zarco, 'düşündüğümüz kadar' iyi olduğunu kanıtladı"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Ducati: "Kimsenin güvenmediği Zarco, 'düşündüğümüz kadar' iyi olduğunu kanıtladı"

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

Son Haberler

Perez, Imola'da podyum ve galibiyet için yarışmalarını umuyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Imola'da podyum ve galibiyet için yarışmalarını umuyor

Ocon, Alpine için işlerin Imola'da "yoluna girmesini" bekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Ocon, Alpine için işlerin Imola'da "yoluna girmesini" bekliyor

Seidl: "Vettel sorunların üstesinden gelecek"
F1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Vettel sorunların üstesinden gelecek"

Red Bull, şampiyon olabileceğine inanıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, şampiyon olabileceğine inanıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.