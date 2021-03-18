Seidl: "Vettel, Aston Martin'le ilk yarıştan itibaren güçlü olacak"
McLaren takım patronu Andreas Seidl, Sebastian Vettel'in çok güçlü bir sürücü olduğunu ve 2021 sezonunun ilk yarışından itibaren çok güçlü olacağını söyledi.
Sebastian Vettel, Ferrari ile geçirdiği zorlu yılların ardından yeni sezonda Aston Martin ekibiyle mücadele edecek.
Alman pilot, testlerde yaşanan sorunlardan ötürü yeterince tur atamadı ve sezona nasıl başlayacağı merak konusu.
Pek çok isim Vettel'in yaşadığı son şanssızlıklar nedeniyle üzüntü duysa da, McLaren patronu Andreas Seidl aksine Alman pilotun üzülecek bir tarafı olmadığı görüşünde.
RTL ile yaptığı özel röportajda Seidl, "Vettel için üzülmenize gerek yok. Çünkü o dört kez dünya şampiyonu olmuş bir isim ve çok fazla tecrübesi var."
"Tecrübesi sayesinde, yaşadığı şanssızlıkların üstesinden geleceğini düşünüyorum."
"Sebastian'ın, Aston Martin'le ilk yarışından itibaren çok ama çok rekabetçi olacağına eminim. Bizim için çok zorlu bir rakip olacak." dedi.
McLaren'ın hedeflerini de yorulamayan Seidl, "Red Bull ve Mercedes'in yine en önde olacağına inanıyorum. Arkasındaki grup ise çok yakın olacak. Umarım üçüncü sıra için savaşabiliriz."
"Ferrari, Alpine, AlphaTauri ve Aston Martin arasındaki fark sadece 0.1 saniye civarında. Görünüşe bakılırsa Alfa Romeo da artık bu grupta. Kış döneminde çok iyi bir iş çıkarmış gibi görünüyorlar. Gridin ortasındaki mücadele çok yakın olacak." dedi.
Seidl, Haas'la F1'e giren Michael Schumacher'in oğlu Mick'in "SCH" yerine "MSC" kısaltmasıyla yarışmasından memnun görünüyor.
Seidl, "Bu kısaltmayla yarışacak olmasının harika olduğunu düşünüyorum. MSC'yi zaman tablosunda görmek kalbimi ısıtıyor. Michael benim de kahramanımdı."
"Mick'in gelecekte Formula 1'in en iyisi olmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu düşünüyorum. Onun ilk sezonunda nasıl bir performans göstereceğini görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.
Andreas Seidl, Team Principal, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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|Editör
|Kemal Şengül