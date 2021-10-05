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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Seidl: "Türkiye GP yine heyecanlı olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix'si için heyecanlı olduklarını söyledi.

Seidl: "Türkiye GP yine heyecanlı olacak"

McLaren geçen yıl gerçekleştirilen Türkiye yarışında, Carlos Sainz'la beraber yarışın son bölümünde iyi bir yükseliş gerçekleştirmişti.

Bu yıl, geçen seneye göre daha iyi görünen İngiliz ekip, son yarışlarda çok iyi bir form yakaladı ve bunu Türkiye'ye de taşımak istiyor.

Türkiye GP öncesi konuşan takım patronu Andreas Seidl, Intercity İstanbul Park'taki yarışa hazır olduklarını ve yarışı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Seidl şöyle konuştu: "Türkiye'ye, sezonun son üçte birlik bölümünde güçlü performansımızı sürdürme umuduyla gidiyoruz."

"Sochi'de hayal kırıklığı yaratan sonuca rağmen öğrenecek çok fazla şeyimiz vardı. Tüm bunlar önümüzdeki yarışa ve gelecekteki yarışlara hazırlanırken bizim için son derece faydalı olacak."

"Türkiye'nin geçen yıl takvime dönmesi oldukça güzeldi ve bu sezon oraya dönecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Yerel taraftarların bize verdiği desteği gerçekten hissedebiliyoruz ve geçen yılki yarış, bu yıl da olabileceği üzere değişken koşullarda son derece heyecan vericiydi."

"Şimdi sezonun çok önemli bir evresine giriyoruz ve yılın kalan kısmı onaylandığına göre, önümüzdeki mücadeleler artık çok net. Açıkça söylemek gerekirse takımlar şampiyonasındaki üçüncülük mücadelesini sürdürebilmek için her hafta sonu mümkün olduğunca çok puan aldığımızdan emin olmamız gerekiyor."

"Savaş hâlâ çok yakın ve bu yüzden odaklanmalı, yoğun şekilde çalışmaya devam etmeli ve yıl sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."

McLaren son yarışların ardından şampiyonada Ferrari'nin önünde yer alıyor.

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