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Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Tüm pistlerde son bölüme kalacak hıza sahip olmamız harika"

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Seidl: "Tüm pistlerde son bölüme kalacak hıza sahip olmamız harika"
Ekleyen:
, Editör

McLaren F1 takım patronu Andreas Seidl, düzenli şekilde sıralama turlarında son bölüme kalabilmelerinden memnun olduğunu söyledi.

McLaren bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışlarda sadece 70. Yıl Dönümü GP'de iki araçla birden son bölüme kalamadı.

Bunun dışında tüm sıralama turlarında iki araçla birden son bölümdeydi. Ayrıca İngiliz ekip, bu yıl tüm yarışlardan puan alan birkaç ekipten bir tanesi.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, İtalya GP sıralama turlarının ardından verdiği demeçte sahip oldukları hızdan memnun olduğunu belirtti.

"Evet, bugün kesinlikle iyi bir iş çıkardık. Sürücülerimiz üçüncü ve altıncı pozisyonlarda yer aldılar, ki bunun olduğunu görmek güzel. Cuma ve cumartesi sabahı oldukça rekabetçiydik. Mühendisler giderek daha uygun ayarları bulmayı başardılar ve sürücüler sürekli olarak iyi bir hıza sahip oldular. Minimum yere basma gücü gereken bir pistte bu kadar iyi olduğumuzu görmemiz harika."

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 in Parc Ferme

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 in Parc Ferme

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35

Lando Norris, McLaren MCL35

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Bu sezona bakarsak, tüm pistlerde sürekli olarak sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardık, ki bunun olduğunu görmek güzel. Görünüşe bakılırsa sadece bir kez bunu başaramadık. Yarışta da sürekli olarak başladığımızdan daha yüksek pozisyonlarda bitiriyoruz."

"Üçüncü ve altıncı sıralardan başladığımız için şampiyonadaki doğrudan rakiplerimize karşı iyi şekilde mücadele edebiliriz. Çalışanlarımızın hem pist üstünde hem de Woking fabrikasındaki çalışmalarından çok memnunum."

Bu sonuçla Sainz ve Norris arasındaki sıralama turları mücadelesi 4-4 oldu.

Seidl, "Bugün farkın çok az olduğunu görebiliyordunuz. Carlos hafta sonunun başından beri kendisinden emindi. Bu kadar hızlı olması güzel. Carlos aldığı sonuçla bir kez daha rekabetçi bir sürücü olduğunu yineledi." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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