McLaren yeni fren parçalarını Bahreyn'e getirmek için "zamana karşı yarışıyor"

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McLaren, Barcelona testlerindeki cesaret verici performansının ardından, Bahreyn testlerinde -özellikle frenlerin aşırı ısınması sebebiyle- zor bir dönem geçirmekte.

Takım bu soruna bir çare bulamadı, bu durum Lando Norris'in ilk iki gün boyunca yapacağı sürüş zamanının beklenene göre daha kısa süreceği anlamına gelmekte.

McLaren fabrikası ise, yeni parçaların Cumartesi gününden önce Bahreyn'e uçmak için zamanında hazır olmasını umarak, termal yönetimi iyileştirmeye çalışmak için revize edilmiş yeni fren kanalları üretmek için seferberlik halinde

Takım patronu Andreas Seidl, durumun takım için o kadar kolay olmadığını itiraf etti.

Cuma günü yaptığı açıklamada Seidl, "Barcelona'daki başarılı performansımızın ardından buradaki ilk bir buçuk gün kesinlikle planlandığı gibi gitmiyor"

"Beklenmedik bir şekilde fren sorunu yaşıyoruz, bunu çözmeliyiz. Yeni parçaları kullanabilmek için zamanla yarış halindeyiz."

"Pistte yapabileceğimiz değişiklikleri düşünecek ve bu yönde adımlar atacağız. Bu durum halen araç üzerinde çalışabilmemize izin veriyor, aynı zamanda aracı anlamak için de çaba sarf ediyoruz. Paketten daha fazla performans elde etmek için araca bazı güncellemeler de getirebiliriz.” dedi.

Yine de tüm sorunlara rağmen Seidl, yeni parçalar son test günü için gelmemiş olsa bile, takımın Bahreyn GP'si öncesi her şeyin üstesinden geleceklerine emin.

Seidl, "Kaybettiğimiz süreye ve sınırlı turlara rağmen bunu yapabileceğimiz konusunda hala iyimserim, testleri sezonun ilk yarışı için hazır bir şekilde bitirebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Motorsport Images