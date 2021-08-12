Seidl: "Takımlar Masi'den memnun"

Masi, 2019 sezonunun açılış yarışı Avustralya Grand Prix'sinden hemen önce Charlie Whiting'in hayatını kaybetmesiyle beraber bu göreve getirilmişti.

O günden bu yana yarış direktörlüğü görevini üstlenen Masi, sık sık eleştiri aldı ve yönetiminin pek de iyi olmadığı yorumları yapıldı.

Masi yönetiminde pist sınırı ihlallerine yönelik cezalar artarken, Mercedes ve Red Bull arasında sıkı bir şampiyonluk mücadelesinin olması, kararlarla ilgili baskının artmasına neden oluyor

Son olarak Britanya'da gerçekleştirilen yarışta Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında yaşanan temas sonrası verilen ceza tartışma konusu olmuştu.

Ayrıca özellikle Alpine pilotu Fernando Alonso ilk turda pist dışına taşanlar konusunda rahatsızdı ve basın karşısında Masi'yi eleştirdi.

Fakat McLaren patronu Seidl'a göre padoktaki tüm takımlar, iyi bir iş yapmasından ötürü Masi'ye destek veriyor.

Speedcafe.com'a verdiği demeçte Seidl, "Genel olarak, Michael'ın yaptığı işten çok memnunuz ki bu çok zor bir görev."

"Bizim açımızdan en önemli şey şeffaflık, tutarlılık ve genelde onunla beraber kuruyor olduğumuz olumlu diyalog."

"Tabii ki zaman zaman aynı fikirde olmadığınız konular oluyor ama bu çok normal. Çünkü biz katılımcıların tarafındayız, o FIA'nın tarafında."

"Fakat sanırım geriye bakarsanız, görevi devraldığı zamandan beri harika bir iş çıkardığını düşünüyorum." dedi.

Michael Masi, Race Director, FIA Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images