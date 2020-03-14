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Formula 1 / Son dakika

Seidl, karantinadaki McLaren çalışanlarına destek için Melbourne'de kaldı

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Seidl, karantinadaki McLaren çalışanlarına destek için Melbourne'de kaldı
Ekleyen:
, Editör
14 Mar 2020 11:43

Mclaren takım patronu Andreas Seidl, Avustralya GP'nin iptaline rağmen Melbourne'de kalarak takım personeline destek verdi.

Formula 1 Avustralya Grand Prix'si gerçekleşmemiş olsa bile, tüm spor dünyası Avrupa'dan Avustralya'ya geçmişti.

Şimdi Formula 1 organizasyonunda ve takımlarda çalışan tüm personel, iki hafta sürekle karantina altında tutulacak.

McLaren'ın 14 çalışanı, Coronavirüs nedeniyle karantinaya alındı ve zaten bir kişide Coronavirüs tespit edildi.

Ancak McLaren patronu Andreas Seidl, bu 15 personele desteği için Melbourne'de kalmayı seçti.

Alman Auto Bild'e konuşan Seidl, "Bütün gece takımın sorunlarını çözmeye çalıştım ve şimdi onlarla dayanışma için Melbourne'da kalıyorum." dedi.

Seidl, McLaren'ı Melbourne'den çekme kararını kendisinin aldığını da söyledi.

“Hemen harekete geçmem gerekiyordu. Kararım takım sahipleri tarafından tamamen desteklendi. Benim için başka seçenek yoktu."

“Böyle bir durumda önceliğimiz takım çalışanlarının güvenliğidir."

Grand Prix Sürücüleri Derneği (GPDA) başkanı Alex Wurz, Melbourne'e seyahat edenler arasındaydı, ancak Cuma günü padoka gitmek yerine otelde kaldı.

Konu hakkında konuşan ORF yorumcusu Ernst Hausleitner “Padok'a gitmedim ve meslektaşım Alex Wurz da otelde kaldı."

“Risk bizim için çok büyüktü. Test sonuçlarını beklemek istedik."

“İtiraf etmeliyim ki dramatik gelişmeleri hafife aldım. Organizatörler tamamen sorumsuz davrandı ve pit yürüyüşünü bile durdurmadı." dedi.

Eski F1 sürücüsü Christian Danner ise, “Formula 1 oldukça kötü davrandı.” dedi.

Cuma sabahı saat 06:00'da Melbourne'den ayrılan ilk sürücü olan Sebastian Vettel, yeni vakalardan endişe edip etmediği sorusuna, "Bilmiyorum. Buna nasıl verebiliriz ki? Belki de öyle. Ben bu konuda uzman değilim ve açıkçası insanlar buna sahip olsa bile anladığım kadarıyla hiçbir şey görmüyorsunuz. Hiçbir belirti olmuyor." yanıtını verdi.

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Editör Kemal Şengül

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