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Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Takım patronu olduğum sürece, sezon başında kimse '1 numara' olmayacak"

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Seidl: "Takım patronu olduğum sürece, sezon başında kimse '1 numara' olmayacak"
Ekleyen:
, Editör
23 May 2020 15:45

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Daniel Ricciardo'nun takım içerisinde "1 numara" olacağını yalanladı.

McLaren'da Carlos Sainz'ın ayrılığı sonrası İngiliz ekip, Lando Norris'in takım arkadaşlığına Daniel Ricciardo'yu getireceğini açıkladı.

Ricciardo şu anda gridin en iyi sürücülerinden birisi olarak kabul görüyor ve McLaren'da bir yıl için 31 milyon dolara kadar kazanma ihtimali var.

Ancak geçen yıl takıma katılan McLaren patronu Andreas Seidl, deneyimli ve kendisini kanıtlamış olmasına rağmen Daniel Ricciardo'nun takımda "bir numara" olmayacağını söyledi.

Sky Sports'a konuşan Seidl, "Takım patronu olduğum sürece, sezon başında hiç kimse bir numara olmayacak."

"Zirve ile aranızda hâlâ bizimki kadar uzun bir yolunuz varsa, Carlos Sainz ve Lando Norris'in 2019'da olduğu gibi, birbirine yakın olan iki güçlü sürücünüz olması gerekiyor." dedi.

Seidl'a göre gridin güler yüzlü iki ismi olarak Ricciardo ve Norris, ticari anlamda da oldukça iyi bir ikili olacak.

''Lando ve Daniel ile başka bir harika ikilimiz daha olacak. Sadece sportif açıdan değil, McLaren'ı bir marka olarak sunma konusunda da harika olacaklar."

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Editör Kemal Şengül

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