Seidl: "Takım bu yıl iyi bir ilerleme kaydetti"

McLaren bu yıl Rusya Grand Prix'si hariç tüm yarışlardan puanla ayrılmayı başardı ve şampiyonayı 134 puanla dördüncü sırada götürüyor.

İngiliz ekip, Racing Point'le aynı puana sahip olmasına rağmen Renault'nun bir puan gerisinde yer alıyor.

Takımın kazandığı puanların 69'unu Lando Norris alırken,65'ini Carlos Sainz Jr elde etti.

Emilia Romagna GP sonrası konuşan Andreas Seidl, takımın bu yılki ilerlemesinden memnun olduğunu belirtti.

Seidl, “Her iki sürücü de araçtan memnundu, ancak bu hafta sonu sıralama turlarında neler yapabileceğimizi gösteremedik. Sürücüler üç sektörü mükemmel şekilde bir araya getirmeyi başaramadılar, bunu yapmaları zordu. Sonunda dokuzuncu ve onuncu oldular, bu da yarışın çoğunu trafikte geçirdikleri anlamına geliyordu."

"Geçen yılın aracına kıyasla ilerleme kaydettik. Takım artık daha verimli çalışıyor. Tüm bunlar iyimserlik aşılıyor, ancak yine de ayakta duran güçlü rakiplerimiz var. Bir sonraki adımı atmak için daha fazla zaman gerekiyor."

"Takımlar şampiyonasındaki savaşta önemli bir avantajımız olduğunu hep söyledim: iki mükemmel sürücümüz var. Çoğu yarışta hem sıralama turlarında son bölüme kaldılar hem de yarışta iyi sonuçlar aldılar. Takımlar şampiyonasındaki üçüncülük mücadelesinde bize yardımcı oluyorlar." dedi.