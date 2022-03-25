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Seidl: "Sorun yaşamaktan ziyade hızımız yok"

McLaren patronu Andreas Seidl, İngiliz ekibin araçta problem yaşamadığını, sadece yeterince hızlı olmadığını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Seidl: "Sorun yaşamaktan ziyade hızımız yok"
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McLaren son yıllarda yükselişteydi ve genel beklenti 2022 yılında ön bölüme daha yakın olacakları yönündeydi. Fakat Bahreyn'de en yavaş üç takımdan birisi olmaları, takım taraftarlarını büyük oranda hayal kırıklığına uğratmış durumda.

McLaren MCL36 aslında Barselona'da iyi performans sergilese de, hem Bahreyn testi hem de Bahreyn GP hafta sonu son derece kötü geçti.

Bugünkü antrenman seanslarının arasında konuşan Andreas Seidl'a McLaren'ın neden yavaş kaldığı soruldu.

Seidl, "Bu araçlar çok karmaşıklar, bu yüzden yaşadığınız sorunları bir günde çözemezsiniz."

"Aslına bakarsanız araçta tamamen yanlış olan herhangi bir şey yok. Sadece yeterli yere basma gücü üretemiyoruz. Gerçek bu. Fakat herkes bunu tersine çevirmek için çok çabalıyor."

"Son 2.5 yıllık zaman dilimine bakarsanız  her şey yolunda gitmişti. Bu yıla kötü bir başlangıç yapmayı beklemiyorduk. Fakat test günlerinde çok güçlü olmadığımızı gördük. Maalesef hızlı değiliz, sadece hız eksikliğimiz var. Kendimizi toparlamamız gerekiyor ve bunu yapabiliriz."

"Daniel ve Lando daha iyi bir aracı hak ediyor. Fakat yapmaları gereken şeyleri anlıyorlar. Şu anda her şey sadece aracı kullanmakla ilgili değil, aynı zamanda liderlik göstermekle de ilgili." dedi.

McLaren bugünkü 2. antrenman seansında daha iyi bir görüntü çizdi.

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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