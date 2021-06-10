Seidl, sarı bayraklarda hız yapan pilotlarla ilgili aksiyon alınmamasına katılmıyor

Bakü’deki yarışta Max Verstappen’in ana düzlükte yaptığı kaza ardından çift sarı bayraklar gösterildi ve McLaren, AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda’nın yavaşlamaması üzerine yarış kontrolle iletişime geçti.

Çift sarı bayraklardan bir süre sonra güvenlik aracı piste çıktı ve ardından kırmızı bayrakların altında yarış durduruldu.

McLaren’ın Masi ile konuşması canlı olarak yayınlandı ve bu konuşmada takım, Tsunoda’nın inceleme altına alınmaması konusunda “şaşırdıklarını” söyledi.

Masi ise bunu şöyle cevapladı: “Kurallara göre çift sarı bayrak altında yavaşlamadıkları için griddeki herkese ceza vermem gerekir.”

Tsunoda’nın kuralları “açıkça” ihlal ettiği söylendiğinde ise Masi, “hepsi kuralları açıkça ihlal ediyor” dedi ve bu konuyu pilotlarla, Fransa Grand Prix’si öncesinde sürücüler toplantısında konuşacağını belirtti.

Video kayıtları, kazanın olduğu bölgede çift sarı bayraklar altında birçok farklı hızda olan ve farklı derecelerde yavaşlayan pilotların olduğunu gösteriyordu.

Yarışın ardından konuşan Seidl, kuralların pilotların bu durumda ne yapması gerektiği konusunda oldukça “net” olduğunu ve herhangi bir aksiyon alınmamasının yanlış bir karar olduğunu söyledi.

Seidl, “Benim açımdan, bugün kesinlikle doğru olmayan şeyler yaşandı.”

“Mesela, dün bize [sıralama turlarında] bir ceza verildi ama bugün tek yapabileceğimiz şey gördüklerimizi bildirmekti.”

“Eğer yarış direktörü, herkes kuralları ihlal ettiği için bir incelemenin gerekli olmadığını düşünüyorsa ki bu kesinlikle katılmadığım bir karar, o zaman Michael Masi’nin burada ne yaptığını sormanız gerekir.” dedi.

Ayrıca yarışın ardından birçok pilot, Verstappen’in kazası sonrasında yarış kontrolün güvenlik aracını piste geç çıkarması konusunda da endişelerini dile getirdi. Ferrari pilotu Charles Leclerc, takım radyosundan bunun “şaka gibi” olduğunu söylemişti. Bu konu da bir sonraki sürücüler toplantısında gündeme gelecek.

Seidl’a, Masi’nin iyi bir iş çıkarıp çıkarmadığı sorulduğunda, “Genel anlamda Michael’in yaptığı işlerden memnunuz çünkü bu çok zor bir görev.”

“Fakat, en önemli nokta şeffaflık ve istikrarlılık. Bu açıdan onunla iyi bir iletişim içindeyiz.”

“Tabii ki fikir ayrılıkları yaşadığınız zamanlar oluyor, bu normal. Biz yarışan taraftayız, o yarış kontrol tarafında.”

“Ancak görevi devraldığından beri yaptıklarına bakarsanız, ben çok güzel bir iş çıkardı.” cevabını verdi.

Michael Masi, Race Director inspecting the track 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images