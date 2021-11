Seidl: “Şampiyonluk adayları arasındaki sözlü savaş fazla ileri gidiyor”

Red Bull takım patronu Christian Horner, Katar’da Max Verstappen’in ceza almasına sebep olan sarı bayrakları “serseri bir görevlinin” salladığını söylemişti.

FIA, görevlilerin bu şekilde eleştirilmesini kabul edemeyeceğini açık şekilde belirtti ve Horner hem görevliden özel olarak hem de medya aracılığıyla özür diledi.

Horner, takımının Mercedes ile giriştiği şampiyonluk mücadelesine odaklanmasıyla, bu yorumları rekabet baskısı altında yaptığını itiraf etti.

Bu açıklamalar, Horner ile Mercedes takım patronu Toto Wolff arasındaki sözlü savaşta sarf edilen sözlerden sonuncusuydu.

Ancak Seidl, pist dışında gerçekleşen dramanın, F1’in çekiciliğinin bir parçası olduğunu kabul etse de konu konuşmaya geldiğinde, kendi takımının aşmayacağı bir sınıra sahip olduğunu düşünüyor.

Bu konu hakkındaki düşünceleri sorulduğunda Seidl, “Eğer şu anda gelişen her şeyi izlerseniz, kaybedilecek çok şey var.”

“Bu, bizim içinde bulunduğumuz mücadeleden daha farklı ve bu, belli bir yere kadar taraftarlar ve gösteri için harika. Çünkü sonuçta eğlence de olmalı.”

Michael Masi, Race Director, FIA Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Ancak son haftalarda gördüğümüz bazı yorumlar, böyle bir durumda bizden geleceğini kesinlikle hayal edemeyeceğim bir şey.”

“Bu çok önemli ve galibiyetler için veya sonunculuk için savaşmanız fark etmiyor. Her zaman rakiplere, FIA’ya, F1’e saygılı olmalısınız.”

“Hepimiz aynı gemideyiz ve yarış hafta sonlarını gerçekleştirmemize yardımcı olan gönüllülere saygı göstermek önemli.” ifadelerini kullandı.

F1 yarış direktörü Michael Masi ise, Horner'ın Katar Grand Prix'si görevlilerine karşı sert eleştiri yaparak sınırı aştığını ve gönüllü çalışan yetkililere yönelik eleştirinin "kabul edilemeyeceğini" söylemişti.

Masi, “Bence hiç kimseye saldırmamalısınız, özellikle de dünya çapında çok fazla zaman harcayan binlerce gönüllü görevlimiz varken."

"Onlar olmadan, herkesin çok sevdiği ve zamanının büyük bir kısmını verdiği bu spor olmaz."

"Her gönüllü yetkiliyi, dünyadaki her yarış pistindeki her yetkiliyi savunacağım ve bunun kabul edilmediğini vurgulayacağım." demişti.