Seidl: "Şampiyona üçüncülüğü harika olur"

McLaren geçen yıl şampiyonayı üçüncü sırada tamamlamıştı ancak bu yıl orta grup mücadelesi çok yakın görünüyor.

McLaren kışın, gelişim haklarını Mercedes güç ünitesini MCL35 şasisine entegre etmek için kullandığı için, doğrudan performans odaklı çalışmalar yürütemedi.

Kışın AlphaTauri ve Ferrari'nin performans anlamında iyi adımlar attığı görülürken, takım patronu Andreas Seidl, bu şartlar altında üçüncülüğün "harika olacağını" belirtti.

Sport1'deki AvD Motor & Sport Magazin'e konuşan Seidl, "Bu yıl bir takım olarak, aracın performansı ve birlikte çalışma şeklimizle ilgili bir sonraki adımı atmak bizim için çok önemli olacak."

"Eğer şampiyonada üçüncü sırada yer alabilirsek bizim için harika olurdu. Yine de gerçekçiyiz: motor durumu nedeniyle gelişim konusunda biraz kısıtlandık. Çünkü motor üreticimizi değiştirdik ve Mercedes motoruna geçtik. Çalışmalarımız bu kısımda oldu."

"AlphaTauri, Ferrari ve diğer takımlarla güçlü bir rekabet içindeyiz. Fakat kesinlikle bir adım daha attığımızı görebiliyorum.“ dedi.

McLaren'ın yeni sezon için hazırladığı difüzör tasarımı epey dikkat çekiciydi ve şimdi bazı takımların bunu kopyalamak için çalışmalar yürüttüğü düşünülüyor.

Bu, McLaren mühendislerinin motivasyonunu artıran bir durum.

Seidl, "Ekibimizde çok yetenekli ve motive olmuş mühendisler var. Bu tasarımın avantajının ne kadar büyük olacağını göreceğiz. Ayrıca diğer takımların bu çözümü kopyalayıp kopyalamayacağını da göreceğiz. En azından kendi aracımız için iyi çalışıyor. Başlangıç performansımızdan çok memnunum." dedi.

Seidl, gelecek hedeflerinin şampiyonluklar olduğunu ancak altyapıyı geliştirmeleri gerektiğini ekliyor.

"McLaren ile yeniden zaferler ve şampiyonluklar için mücadele etmek istiyoruz. Fakat gerçekçi olmalıyız. Örneğin, altyapı tarafında en büyük iki takıma kıyasla ciddi eksikliklerimiz var. Woking'de henüz rüzgar tüneli yok, ki bunun acısını çekiyoruz. Yakında buna sahip olmayı planlıyoruz. İki yıl önce kendimiz için net bir plan hazırladık ve eksiklikleri kapatmaya çalışıyoruz. Bu yıl gelen bütçe sınır ile beraber gelen yeni kuralların da bize yardım edeceğine inanıyorum. Mercedes motoru ve sürücülerimizle beraber harika bir pozisyondayız."

Seidl, Daniel Ricciardo ve Lando Norris'in eşit şartlarda yarışacağını dile getirdi.

"Umarım Daniel ve Lando arasında zorlu bir mücadele olur. Çünkü buna sahip olmak, en iyi performansı getirir. Bu, son yıllarda çok iyi şekilde çalıştı ve iyi şekilde çalışmaya da devam edecek. Daniel gibi zaten yarış kazanan bir sürücümüz var. Bu yıl yine en iyi sürücü kadrosuna sahip olduğumuza inanıyorum."

Son olarak Seidl , güncelleme planıyla ilgili, "Son yıllarda yakaladığımız olumlu momentumu ardımıza almamız çok önemli. Bu yüzden araçta birkaç güncellemeye sahip olmak istiyoruz. Fakat bir noktada gelecek yılki araca odaklanmalıyız." dedi.