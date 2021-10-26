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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Seidl: “Sainz, Norris’e yer verirken akıllıca davrandı”

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Alex Kalinauckas
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Ferrari sürücüsü Carlos Sainz’ın, Lando Norris’e DRS bölgesinden hemen önce yer vermesinin akıllıca olduğunu söyledi.

Seidl: “Sainz, Norris’e yer verirken akıllıca davrandı”

Austin’deki yarışın ilk turunda Sainz, 12. virajda iki McLaren’a karşı yerini korumaya çalışırken pistten dışarı taştı. Böylece Sainz, Norris’e karşı yerini korudu ancak Daniel Ricciardo her ikisinin de önüne geçmeyi başardı.

Beşinci sırayı kaybetmesine rağmen Sainz’a, Norris’e yer vermesi gerektiği söylendi. İspanyol sürücü, uzun düzlük öncesindeki S virajlarda, yani DRS algılama noktasından önce Norris’e yerini verdi ve uzun düzlükte yerini geri almak için DRS kullanabildi.

Seidl, Sainz’ın bu durumu akıllıca idare ettiğini kabul etti. Seidl, kurallara aykırı olmadığı için Sainz’ın yaptığıyla bir sorunu olmadığını söyledi.

Seidl, “Bizim açımızdan, Carlos pistten çıktığı için Lando’yu geçti. Bu yüzden yerini geri vermesini bekliyorduk ve sonrasında geri verdi.”

“Ancak ne yazık ki bunu yapma şekli akıllıcaydı. Bu yüzden hemen sonrasında düzlükte Lando’yu geçti ve bundan faydalanamadık.”

“Bu açıkçası pozisyonu geri verme fikri olmuyor, ancak göreceğiz. Bunu ayrıntılarıyla analiz etmeli, Lando’yla konuşmalı ve onun da fikirlerini almalıyız.”

“Kurallar bu şekilde olduğu sürece, Carlos’a şapka çıkarmalıyım. Bunu akıllıca bir şekilde yaptı.” dedi.

Sainz, ilk turda Ricciardo’ya yer verdiği için Norris’e yerini verme konusunda istekli değildi.

Sainz, “12. virajda ikisiyle de yan yanaydım. Ortada ben vardım, sanırım Lando iç tarafta oldukça geç frenledi.”

“Birbirimizin önünde kalmaya çalışırken, neredeyse Charles’a (Leclerc) çarpacaktık. Lando’ya biraz boşluk bırakmak ve kaza yapmadığımızdan emin olmak için virajı geniş almaya karar verdim.”

“15. virajın çıkışında, ceza almamak için Lando olduğunu düşündüğüm araca yerimi vermeye karar verdim.”

“Ancak mücadele içerisinde Daniel, Lando’yu geçmiş. Bu yüzden ben Lando’ya değil, Daniel’e yer verdim.” ifadelerini kullandı.

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Sainz, her iki McLaren’a da yer vermesinin adil olmadığını düşündü. Ancak yarış mühendisinin uyarısıyla beraber 6. turda 11. viraj öncesinde yer verdi ve sonrasında pozisyonunu çabucak geri aldı.

“Hakemlerin yerimi Lando’ya geri vermemi istemeleri, bana iki pozisyona mal oldu. Bu da bence adil değildi.”

“Lando’ya yerimi vermek durumunda kaldım, sonrasında onu geçtim ve Daniel’i tekrar yakalamaya başladım.”

Sainz, kötü pit stopun da etkisiyle beraber Ricciardo’yu geçme şansı yakalayamadı ve takım arkadaşı Leclerc, Ricciardo ve Valtteri Bottas’ın arkasında yedinci sırada yarışı tamamladı.

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