Seidl: "Sainz, Ferrari'nin neden kendisini istediğini gösterdi"

Seidl, aynı zamanda geçiş dönemindeki İspanyol pilotun gelecek sene için başka bir takımla anlaşmalıyken McLaren’la yarışmasından doğacak garip durumların üstesinden gelmesini de övdü.

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da yarışa 15. Başlarken damalı bayrağı 5. sırada gören Sainz, şu anda pilotlar şampiyonasında 7. sırada.

Seidl: “Türkiye’deki yarış Carlos’un kalitesini kanıtladı. Geçtiğimiz senelerdeki yarışlardan zorlu durumları sevdiğini biliyoruz, ıslak veya karışık durumları, ve bu durumlarda iyi bir performans çıkartarak risk açısından doğru yaklaşımı elde etmedeki yeteneğini de görüyoruz.”

“Ve pist üstünde ilerleme kaydederken aracını pist sınırları içerisinde tutmayı da başarırken yaptığı hareketlerin doğru sonuçları vermesini de sağlıyor. Bu doğrudan büyük bir kazanç.”

“Aynı zamanda mühendisiyle ve mühendis ekibiyle bir süredir çalışan bir pilotunuz olmasının yardımı da oluyor çünkü bugünkü gibi durumlarda pilot ve pit duvarı sürekli bir iletişim halinde oluyor.”

“Ve o zaman Carlos’un tecrübesini görüyorsunuz çünkü öyle durumlarda radyoda kısa konuşmak önemli, sakin ama pist üstünde nelerin döndüğünü açıkça belirten, ki pit duvarında gördüğümüz verilerle eşleşsin ve böylece doğru zamanda doğru kararları alabilelim.”

“Çok iyi bir pilot. Gelecek sene için Ferrari’nin kendisini istemesinin bir sebebi var.”

Seinz’in pist dışındaki katkıları hakkında Siedl ekledi: “Yaklaşımını da çok beğeniyorum, durumun üstesinden nasıl geldiğini; bizimle beraber, tamamen odaklanmış ve tüm takım için motive bir şekilde.”

“Ve bence bu, onunla şu anda elde ettiğimiz sonuçların anahtarı.”

“O yüzden onunla son 3 yarışımız için sabırsızlanıyorum, sonrasındaysa umarım gelecek sene onu yeneriz!”

Siedl aynı zamanda Türkiye’de gridde son sıraya düşen Lando Norris’in finişi 8. sırada görebilmesini de takdir etti.

“Lando açısından yarışta gösterebildiği hız, startta elde ettiği sonunculuktan sonra kendisini hayal kırıklığına uğradı.”

“Galiba gridde istop etmekten kaçındı çünkü bu düşük yol tutuşlu durumlarda aracın kaldırmak çok zor. Ne yazık ki gridin kötü tarafındaydı.”

“O da tabii ki yarışın kalanını etkiledi ama yine de orada gösterdiği performanstan çok memnunum.”

“Bu da yine Lando’nun kalitesini ispatladı, özellikle böyle zorlu durumlarda. Ve sonunculuktan P8’e kurtarışını izlemek çok güzeldi.”