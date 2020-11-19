Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Sainz, Ferrari'nin neden kendisini istediğini gösterdi"

paylaşım
yorumlar
Seidl: "Sainz, Ferrari'nin neden kendisini istediğini gösterdi"
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

McLaren F1 takım patronu Andreas Seidl, Carlos Sainz’in bu sezonki performansının Ferrari’nin neden 2021 için kendisini imzalamakta bu kadar istekli olduğunu gösterdiğini savundu.

Seidl, aynı zamanda geçiş dönemindeki İspanyol pilotun gelecek sene için başka bir takımla anlaşmalıyken McLaren’la yarışmasından doğacak garip durumların üstesinden gelmesini de övdü.

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da yarışa 15. Başlarken damalı bayrağı 5. sırada gören Sainz, şu anda pilotlar şampiyonasında 7. sırada.

Seidl: “Türkiye’deki yarış Carlos’un kalitesini kanıtladı. Geçtiğimiz senelerdeki yarışlardan zorlu durumları sevdiğini biliyoruz, ıslak veya karışık durumları, ve bu durumlarda iyi bir performans çıkartarak risk açısından doğru yaklaşımı elde etmedeki yeteneğini de görüyoruz.”

“Ve pist üstünde ilerleme kaydederken aracını pist sınırları içerisinde tutmayı da başarırken yaptığı hareketlerin doğru sonuçları vermesini de sağlıyor. Bu doğrudan büyük bir kazanç.”

“Aynı zamanda mühendisiyle ve mühendis ekibiyle bir süredir çalışan bir pilotunuz olmasının yardımı da oluyor çünkü bugünkü gibi durumlarda pilot ve pit duvarı sürekli bir iletişim halinde oluyor.”

“Ve o zaman Carlos’un tecrübesini görüyorsunuz çünkü öyle durumlarda radyoda kısa konuşmak önemli, sakin ama pist üstünde nelerin döndüğünü açıkça belirten, ki pit duvarında gördüğümüz verilerle eşleşsin ve böylece doğru zamanda doğru kararları alabilelim.”

“Çok iyi bir pilot. Gelecek sene için Ferrari’nin kendisini istemesinin bir sebebi var.”

Seinz’in pist dışındaki katkıları hakkında Siedl ekledi: “Yaklaşımını da çok beğeniyorum, durumun üstesinden nasıl geldiğini; bizimle beraber, tamamen odaklanmış ve tüm takım için motive bir şekilde.”

“Ve bence bu, onunla şu anda elde ettiğimiz sonuçların anahtarı.”

“O yüzden onunla son 3 yarışımız için sabırsızlanıyorum, sonrasındaysa umarım gelecek sene onu yeneriz!”

Siedl aynı zamanda Türkiye’de gridde son sıraya düşen Lando Norris’in finişi 8. sırada görebilmesini de takdir etti.

“Lando açısından yarışta gösterebildiği hız, startta elde ettiği sonunculuktan sonra kendisini hayal kırıklığına uğradı.”

“Galiba gridde istop etmekten kaçındı çünkü bu düşük yol tutuşlu durumlarda aracın kaldırmak çok zor. Ne yazık ki gridin kötü tarafındaydı.”

“O da tabii ki yarışın kalanını etkiledi ama yine de orada gösterdiği performanstan çok memnunum.”

“Bu da yine Lando’nun kalitesini ispatladı, özellikle böyle zorlu durumlarda. Ve sonunculuktan P8’e kurtarışını izlemek çok güzeldi.”

Hamilton yeni kontratıyla birlikte "daha fazla boş vakit" istiyor

Önceki haber

Hamilton yeni kontratıyla birlikte "daha fazla boş vakit" istiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr.
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Lowe: "Hamilton, 'Araç mı, pilot mu' tartışmalarına noktayı koydu"
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Lowe: "Hamilton, 'Araç mı, pilot mu' tartışmalarına noktayı koydu"

Seidl: "Sainz, Ferrari'nin neden kendisini istediğini gösterdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Sainz, Ferrari'nin neden kendisini istediğini gösterdi"

Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"

Hamilton yeni kontratıyla birlikte "daha fazla boş vakit" istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton yeni kontratıyla birlikte "daha fazla boş vakit" istiyor

Racing Point, artık neden Pembe Mercedes değil?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Racing Point, artık neden Pembe Mercedes değil?

Raikkonen: "Kartingde yarışmanın maliyeti çılgınca"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Kartingde yarışmanın maliyeti çılgınca"

Verstappen, Moğolistan Hükümeti'nden hâlâ özür dilemedi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Moğolistan Hükümeti'nden hâlâ özür dilemedi

Daimler, Mercedes F1 projesini sonlandırmayacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Daimler, Mercedes F1 projesini sonlandırmayacak

Son Haberler

Seidl: "Sainz, Ferrari'nin neden kendisini istediğini gösterdi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Sainz, Ferrari'nin neden kendisini istediğini gösterdi"

Hamilton yeni kontratıyla birlikte "daha fazla boş vakit" istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton yeni kontratıyla birlikte "daha fazla boş vakit" istiyor

Magnussen: "Mick Schumacher, Haas için harika bir seçim olur"
F1 Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Mick Schumacher, Haas için harika bir seçim olur"

Ocon: "Sezon başına kıyasla çok geliştim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Sezon başına kıyasla çok geliştim"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Lowe: "Hamilton, 'Araç mı, pilot mu' tartışmalarına noktayı koydu"

5s
2
Formula 1

Seidl: "Sainz, Ferrari'nin neden kendisini istediğini gösterdi"

23 dk
3
Formula 1

Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"

9s
4
Formula 1

Hamilton yeni kontratıyla birlikte "daha fazla boş vakit" istiyor

1s
5
Formula 1

Racing Point, artık neden Pembe Mercedes değil?

23s

Son Haberler

Seidl: "Sainz, Ferrari'nin neden kendisini istediğini gösterdi"
F1

Seidl: "Sainz, Ferrari'nin neden kendisini istediğini gösterdi"

Hamilton yeni kontratıyla birlikte "daha fazla boş vakit" istiyor
F1

Hamilton yeni kontratıyla birlikte "daha fazla boş vakit" istiyor

Magnussen: "Mick Schumacher, Haas için harika bir seçim olur"
F1

Magnussen: "Mick Schumacher, Haas için harika bir seçim olur"

Ocon: "Sezon başına kıyasla çok geliştim"
F1

Ocon: "Sezon başına kıyasla çok geliştim"

Sainz: "F1 testlerinin azalması, Ferrari'ye geçişimi çok zorlaştıracak"
F1

Sainz: "F1 testlerinin azalması, Ferrari'ye geçişimi çok zorlaştıracak"

Son Videolar

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever? 10:54
Formula 1
4s

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever?

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu 03:52
Formula 1
17 Kas 2020

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi? 16:34
Formula 1
17 Kas 2020

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi?

2020 Türkiye GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
14 Kas 2020

2020 Türkiye GP grid pozisyonları

The newly proposed F1 2023 salary cap explained 05:41
Formula 1
14 Kas 2020

The newly proposed F1 2023 salary cap explained

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.