Seidl: "Sainz, Ferrari'de başarılı olacak"

Carlos Sainz sezon sonunda McLaren'dan ayrılacak ve Ferrari'nin yolunu tutacak.

İspanyol sürücü, geçen yıl çok etkileyici bir sezon geçirdi ve henüz 25 yaşında olmasına rağmen beş yıllık F1 deneyimi var.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Zoom ile yapılan bir röportajda Sainz'ın Ferrari'de başarılı olabilecek yetenekte olduğunu söyledi.

Seidl, "Carlos ile her zaman açık ve şeffaf bir iletişim kurduk."

"Carlos, 2019'da güçlü bir sezon geçirdi ve bu yüzden diğer takımların ona ilgi duyması bizim için bir sürpriz değildi."

"Carlos'un diğer fırsatları keşfetmek istediğini erken bir noktada biliyorduk. Bu nedenle de fırsatlarını keşfetmesine izin verdik. Bu, kendi geleceğimiz üzerinde çalışırken de bizim için netlik sağladı."

"Carlos'un geçen yıl ortaya koyduğu performans ve daha önce yarıştığı takımlarda edindiği tecrübeyle, çok iyi bir sürücü olmak için gereken her şeye sahip olduğunu düşünüyorum."

"Ferrari'de başarılı olabilmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip." dedi.

Seidl, Sainz'la çalışma şekillerinde herhangi bir değişiklik olmayacağına dikkat çekti.

"Hepimizin yeniden aynı hedef doğrultusunda çalışmasını bekliyorum. Bu hedef de sürücüler ve takım için mümkün olan en iyi sonuçları almak."

"Doğruyu söylemek gerekirse onunla çalışma şeklimiz açısından çok fazla değişiklik olacağını düşünmüyorum. Sonunda iyi sonuçlar elde etmek için açık ve şeffaf bir çalışma ilişkisine sahip olmanız gerekiyor."

"Carlos, aracın gelişimi için doğru geri bildirimler verme konusunda çok iyi bir sürücü olarak biliniyor, bu yüzden bu konuda herhangi bir şeyi değiştirmeyi planlamıyoruz."