Seidl: "Sainz, Ferrari'de başarılı olabilecek seviyede"

Carlos Sainz Fernando Alonso'nun emeklilik kararı sonrası İngiliz ekibe katılmıştı. Son iki yılda McLaren'la başarılı sonuçlara imza atan Sainz, bunun öncesinde de Renault için mücadele etmişti.

İspanyol pilot, gelecek yıl Ferrari'ye geçecek ve altı yıllık kariyerinde dördüncü farklı takımla yarışacak. Ancak Sainz'ın araç gelişimi anlamında çok iyi bir isim olduğu biliniyor.

McLaren patronu Andreas Seidl, Sainz'ın Ferrari'de başarılı olabilecek seviyede olduğunu düşünüyor.

Nextgen-auto.com'a konuşan Seidl, "Sainz, bu iki yılda takım için çok önemli bir rol oynadı. Takım için oldukça zor olan bir dönemde buraya geldi ve 2018 Abu Dhabi testlerinden bu yana bu takım için her şeyini verdi."

"Hem aracın gelişiminde hem de bir mühendisle olan ikili ilişkilerinde çok iyiydi."

"Sonuçlar ve elde ettiği puanlar onun değerini gösteriyor. Sürüş şekli, araçtan çıkınca takıma nasıl davrandığı, etrafındaki çevre gibi tüm bu bu şeyler Ferrari'de başarılı olacağından emin olmamı sağlıyor."

"Carlos, Formula 1'de en iyi sürücü olmak için gereken her şeye sahip. Bunu kariyeri için çok önemli olduğunu düşündüğüm bu iki yıllık dönemde gösterdi."

"Ona iyi bir araç verme konusundaki çalışmalarımız sayesinde tüm yeteneklerini gösterebildiğine inanıyorum."

"İki tarafın da bu ortaklıktan yararlandığını söylemek adil olur. Bir atılım yaptı ve bunun sonucu olarak Ferrari'den teklif aldı."

"Biz de takımlar şampiyonasında üçüncü sırada yer aldık ve bir takım olarak geliştik." dedi.