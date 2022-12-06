Seidl: "Rüzgar tünelinin hazır olmaması, gelişmemek için bahane değil"

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Altyapı ve rüzgar tüneli anlamında ön grubun gerisinde kalan ve bu nedenle rekabetçi olamayan McLaren, bu konuda büyük adımlar atmaya hazırlanıyor.

Takım, Woking'deki fabrikada inşaatı devam eden ve önümüzdeki yıl hazır olması beklenen rüzgar tüneliyle birlikte önümüzdeki sezonlardan itibaren şampiyonluk savaşına dönmeye hazırlanıyor.

Bu gerçekleşene kadar dördüncülükten öteye gitmeyi beklemeyen takımda Andreas Seidl, buna rağmen oturup beklemeyeceklerinin ve gelişmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

2023 hedefleriyle ilgili konuşan Seidl, "Gelecek yıl da hedefimiz açık, tüm alanlarda bir adım daha atmak istiyoruz."

"Bu sadece bu yıl gördüğümüz bazı zayıflıklar da dahil olmak üzere aracın kendisiyle ilgili değil, aynı zamanda bir ekip olarak her açıdan bir adım daha atmakla ilgili."

"Şu anda takım olarak nerede olduğumuza dair gerçekçi bir görüşe sahibim. Özellikle ön gruptaki takımlarla karşılaştırıldığında, özellikle altyapı tarafında hala sahip olduğumuz kısıtlamaların da farkındayım. Hatta bu alanda Alpine gibi takımlardan ve şu anda arkamızda bulunan takımlardan bile dezavantajlıyız."

"Kısacası bu durum takımlar şampiyonası açısından ileriye doğru bir adım atmanın mümkün olmadığı anlamına geliyor. Ama aynı zamanda biz bir yarış takımıyız ve sabah uyandığımızda daha kısa sürede rekabetçi olabilmek istiyor ve daha iyi bir iş çıkarmaya çalışıyoruz. Hırsla sarıldığımız şey bu." dedi.

Wind tunnel Photo by: McLaren

McLaren'ın ön gruba geri dönmek için gerekenleri bir araya getirme konusunda ilerleme kaydettiğini düşünen Seidl, "Bu sezon, önceki sezonlara kıyasla geriye doğru atılmış bir adım gibi görünüyor."

"Yine de takım olarak ileriye doğru adımlar attığımız pek çok olumlu şey oldu. Bu yüzden bizim için her şeye rağmen olumlu bir sezondu."

"Bir yolculuktayız. Takım olarak bir sonraki adımları atmak için ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Aynı zamanda bunun zaman alacağını da biliyoruz."

"Ancak olumlu olan şey, önümüzdeki birkaç yıl içinde bu son adımı atmak için ihtiyacımız olan her şeyin geldiğini ve yerine oturduğunu bilmemiz."

"Tek yapmamız gereken takımda personel organizasyonu açısından da sürekliliği sağlamak çünkü ihtiyacımız olan tüm yeteneklere sahip olduğumuza inanıyorum.

"Şimdi bize düşen her şeyi yerli yerine oturtmak ve sonra da işe yaramasını sağlamak ve bunu yapabileceğimizi göstermek." dedi.

McLaren CEO'su Zak Brown, ekibin şu anda kullandığı Toyota rüzgar tünelinin teknolojisindeki sınırlamaların gelişimlerini engelleyeceğini tamamen kabul ettiğini söyledi.

Brown, "İçinde bulunduğumuz rüzgar tünelinde tespit edebildiğimiz şeyler var: özetleyecek olursak rüzgar tünelinin sahip olduğu bazı teknolojiler zamanın gerisinde kalıyor.

"F1 bir aero oyunu, bir sürtünme oyunu. Şu anda içinde bulunduğumuz rüzgâr tünelinin hangi konularda eksik kaldığına ve yeni rüzgâr tünelimizin neler yapacağına baktığımızda, sorunun ne olduğunu biliyoruz."

"Daha iyi bir teknolojiye sahip olana kadar bu sorunun üstesinden gelemeyiz." dedi.