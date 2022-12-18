McLaren: "Rüzgar tüneli olmadan ön gruba yetişemeyiz"

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Seidl'ın başa geçtiği 2019 sezonundan bu yana yükselişe geçen McLaren, 2020 sezonunu takımlar şampiyonası üçüncüsü olarak tamamlamış, 2021 sezonunda ise düzenli podyumlara, hatta İtalya'daki galibiyet ve Rusya'daki pole pozisyonuna rağmen dördüncü olabilmişti.

McLaren'in bu sene bir nebze gerilediğini söylemek mümkün; nitekim henüz ilk yarışlardan itibaren ciddi sorunlarla karşılaşan takım, son yarışa Alpine'in 19 puan gerisinde şampiyona beşincisi olarak giriyor.

Ön gruba dönmeye çalışan McLaren, bu amaçla Woking'de yeni bir rüzgar tüneli inşa ediyor, ancak bir dizi gecikmeden ötürü tünelin 2023 sezonuna kadar devreye girmesi beklenmiyor.

Takımdan ayrılıp, Alfa Romeo'ya geçmeden önce Motorsport.com'a konuşan Seidl, rüzgar tüneli tamamlanana ve iyi bir altyapıya kavuşmalarına dek daha iyi performans göstereceklerini pek düşünmüyor.

Seidl, "Büyük resme baktığımızda, şu anda tam olarak nerede olduğumuza dair her zaman gerçekçi bir bakış açısına sahip olduğumu söyleyebilirim."

"Ön gruptaki takımların sahip oldukları altyapıları da hesaba kattığımızda onları yenmenin zor olduğunu kabul etmeliyiz.

"İki yıl öncesine bakalım: takımlar şampiyonasını üçüncü tamamlamamız, çok iyi bir iş çıkarmamızın, belli bir dereceye kadar fazla performans göstermemizin ve diğer takımların düşük performans göstermesinin bir sonucuydu."

"Ancak iyi olan şey, ön gruptaki takımlara karşı sahip olduğumuz zayıf noktalar üzerinde çalışmaya devam etmemiz."

"Yaptığımız yatırımlarla ve hissedarlarımızın bizlere inanması sayesinde, gelecekte daha rekabetçi olacağımızı biliyoruz." dedi.

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, in the team principals Press Conference Photo by: FIA Pool

Red Bull, Ferrari ve Mercedes bu yıl ön grubu oluştururken, Alpine de 22 yarışlık şampiyonanın büyük bölümünde daha hızlı bir araca sahipti.

Beşinciliğin McLaren'in sezonunu özetlediğini kabul eden Seidl, "Takımlar şampiyonasındaki sıralamamız, nerede olduğumuzun adil bir yansıması olarak görülebilir."

"Bu sezonda hala pek çok olumlu şey olduğu için çok mutluyum. Başarılı adımlar attığımız pek çok alan var; örneğin operasyonel tarafta kullandığımız metodolojiler ve süreçler epey gelişti."

"Daha fazla ilerleme kaydedebilmek için altyapı projelerimizi tamamlama konusunda kararlı davranıyoruz; bu projeler nihayet önümüzdeki yıl bir noktada bitecek ve bu da 2024'ten itibaren takım olarak atacağımız bir sonraki adımlar için kilit öneme sahip olacak."

"Elbette mevcut aracımızın zayıf yönleri hakkında çok şey öğrendik."

"Gelecek yılın gelişimi için başta rüzgar tüneli olmak üzere gerekli altyapı ve projelere sahip olmasak da bu sezondan öğrendiklerimizi uygulayıp gelecek yıl ileri bir adım atmayı umuyoruz."

"Takım olarak adımlar atmaya devam edersek, ki bu yıl sonuçlar aksini gösterse bile bunu yaptık, gelecekte daha büyük adımlar atabileceğimizden ve düzenli olarak yarış galibiyetleri için mücadele ettiğimiz bir konuma geri dönebileceğimizden eminim." dedi.