Seidl: "Ricciardo'yu seçtik çünkü geride kalmak istemedik"

McLaren, 2021 sezonunda Ferrari'ye geçecek Carlos Sainz'ın yerine Daniel Ricciardo'nun geçeceğini açıklamıştı.

İlginç şekilde Sainz, Ferrari ile anlaştıktan hemen sonra Ricciardo da McLaren'la resmi imzayı attı.

Anlaşmanın bu kadar çabuk gerçekleşmesi herkesi şaşırtsa da, Seidl hamlelerinin doğru olduğunu düşünüyor.

Seidl, "Carlos'un Ferrari'ye geçeceği açıktı. Bu yüzden geriye düşmek istemedik ve Daniel ile aktif olarak konuştuk. Çok erken bir noktada da anlaştık."

"Bir şeyler hareket etmeye başlar başlamaz karar vermek zorunda kaldık ve doğrusu kararımızdan ötürü çok mutluyuz. Bu, tüm taraflar için çok iyi oldu."

"Şimdi F1'de yedi yarış kazanan Daniel'le çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Carlos ve Lando tabii ki çok iyi bir iş yapıyor. Ancak Daniel, bizim için tamamen yeni bir referans olacak." dedi.

Seidl, bir ara adı kendileri ile anılan ancak Aston Martin ile anlaşan Sebastian Vettel'in hiçbir zaman gündemlerinde olmadığını da belirtti.

"Onu bir pilot ve bir insan olarak gerçekten çok takdir ediyorum. Ama asla McLaren kokpitiyle ilgili konuşmadık." dedi.

Seidl daha önce de Ricciardo ile görüştüklerini kabul etti.

"2018'de onunla bazı görüşmeler yapıldı. Ama o zaman anlaşma gerçekleşmedi. Geçen yıl tekrar görüştük ve bu yüzden gelecek yıl için Carlos'a sahip değilsek, Daniel ile yarışacağımız bizim için çok açık bir şeydi."