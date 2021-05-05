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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Seidl: "Ricciardo’nun zirve performansına dönmesi an meselesi"

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Andreas Seidl, Daniel Ricciardo’nun McLaren’la sezona zor başlangıcının ardından en iyi performans seviyesine ulaşmasının “an meselesi” olduğunu düşünüyor.

Seidl: "Ricciardo’nun zirve performansına dönmesi an meselesi"

7 kez Grand Prix galibi Ricciardo, McLaren’la 3 yıllık bir kontrat imzaladı ama sezonun başlarında takım arkadaşı Lando Norris’in formuna ayak uydurmakta zorluk çekti.

Geçtiğimiz yarış hafta sonu Portekiz’de Ricciardo, sıralamaların birinci bölümünde elenmesiyle büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı ama yarışta 9. sıraya kadar çıkmayı başardı.

Avustralyalı pilot takım arkadaşını henüz bir yarışta yenemedi ve geçtiğimiz üç yarışta Norris’in aldığı puanların yarısını bile alamadı.

Daniel Ricciardo, McLaren, is interviewed after Qualifying

Daniel Ricciardo, McLaren, is interviewed after Qualifying
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Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Fakat McLaren takım patronu Andreas Seidl, Ricciardo’nun formu hakkında hiçbir endişeye sahip değil. Seidl, bunun sadece yeni takıma alışma sürecinin bir parçası olduğunu düşünüyor.

Seidl, Ricciardo’nun araçta tamamen rahat hissetmemesinin onun “aracın limitlerini zorlayamamasına” ve adeta bir “bıçak üzerinde” sürüyormuş gibi hissetmesine neden olduğunu söyledi.

Seidl, yarıştan sonra verdiği demeçte şöyle konuştu: “Üzücü sıralama turlarına rağmen kesinlikle bu hafta sonu  [Ricciardo’yla] bu yönde ilerleme kaydettik.”

“Sadece onunla birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor ki bu durumu geliştirebilelim. Her zamanki gibi bu sadece pilot açısından değil, takım açısında da önemli bir konu. Aracı ona uygun hale getirebilmek adına ne tür güncellemeler getirebileceğimiz konusunda derinlemesine düşünmemiz gerekiyor.”

“Belki performansını artırmak için araç ayarlarında değişiklikler yapabiliriz.”

Bu sezonun başlangıcını Ricciardo’yu psikolojik olarak ne kadar zorladığı sorulduğunda Seidl, pilotun takıma kıyasla daha üzgün olduğunu söyledi.

“Elbette en çok hayal kırıklığına uğrayan odur çünkü bunu yapabilecek potansiyelde olduğunu biliyor.”

“Araçtan en iyi performansı çıkaramadığı için üzgün ama aynı zamanda çok deneyimli. Ayrıca biz de takım olarak deneyimliyiz.”

“Sakinliğimizi korumak ve bu uyum sağlama sürecinde takım olarak birlikte çalışmak oldukça önemli. Bence burada rahat hissediyor ve takım açısından mutlu.”

“Şu an yüzleştiği zorlukla mücadele etme şeklinden de mutlu. Daniel’ı bildiğimiz performansının zirvesinde görmemizin an meselesi olduğuna %100 eminim.”

 

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Selin Elif Köse

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