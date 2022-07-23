Seidl: "Ricciardo'nun takımda kalacağını açıklaması sürpriz olmadı"

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2022 sezonuna istediği gibi başlayamayan Ricciardo'nun Formula 1'deki geleceği son haftaların en büyük spekülasyon başlıklarından.

Takım arkadaşı Lando Norris ile aynı tempoyu tutturmakta zorlanan Ricciardo yalnızca 3 yarıştan puanla ayrıldı ve takım arkadaşı Norris'in 63 puanına karşı yalnızca 17 puan toplayabildi.

Her ne kadar Avustralyalı pilotun McLaren ile 2023 sezonunun sonuna kadar geçerliliğini koruyan bir sözleşmesi olsa da, McLaren CEO'su Zak Brown, Ricciardo'nun sözleşmesinde "birtakım mekanizmalar" olduğundan söz etmişti.

Tüm bu spekülasyonlar sürüp giderken sosyal medya hesaplarından bir açıklamada bulunan Ricciardo, gelecek sezon McLaren'da yarışmaya devam edeceğini duyurdu.

Ricciardo'nun bu açıklamasının ne anlama geldiği sorulan McLaren takım patronu Seidl, bunun bir sürpriz olmadığını, tüm takımın bir arada çalışma isteğinin bir yansıması olduğunu söyledi.

Seidl, "Takım açısından bakarsak asla bir spekülasyona ihtiyacımız olmadı."

"Bir sözleşmemiz olduğu konusunda nettik. Tek odak noktamız, Daniel ile çalışmak ve performansımızın tamamını ortaya çıkarabilmekti."

“Odaklandığımız şey bu. Bu açıklama sürpriz değildi, sadece iki tarafın da durumunu teyit ediyordu, ki bu da birkaç aydır söylediklerimize uygun.

"Yani herhangi bir sürpriz yok." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ricciardo'nun koltuğunun en büyük adayları olarak okyanus ötesinden iki sürücünün ismi anılmakta: McLaren ile F1 testine çıkan IndyCar sürücüleri Colton Herta ve Pato O'Ward.

Herta, F2 pilotu Jehan Daruvala ve simülatör sürücüsü Will Stevens'a da test imkanı sunan "Eski Araçları Test Etme" (TPC) programının bir parçası olarak geçen hafta McLaren'in 2021 aracı ile Portimao'da iki günlük bir test programına katıldı.

Bu testlerin ne amaçla yapıldığını açıklayan Seidl, amaçlarının bu yıl en az iki antrenman seansında bir çaylakla piste çıkma şartını kimin yerine getirebileceğini görmek olduğunu söyledi.

Seidl, "Düzenlemelere uymak için doğru sürücüleri bulmanız ve onlara düzgün bir şekilde hazırlanma şansı vermeniz gerekiyor. Gerçekten neler yapabileceklerinden emin olmalıyız."

"Onların düzgün bir şekilde hazırlandıklarından emin olmak için büyük bir ilgi göstermekteyim, çünkü onlar bizim araçlarımızla, motorlarımızla, vites kutularımızla pistleri dolaşıyorlar. Herhangi bir sürprizle karşı karşıya kalmak da istemiyorsunuz."

“Şimdiye kadar seçtiğimiz sürücülerin ilginç yetenekler olduğunu söyleyebilirim. Farklı kategorilerde ve Indy'de de harika performanslar sergilediler."

"Bu yüzden Formula 1 aracında da neler yapabileceklerini görmek istiyoruz." dedi.