Seidl: "Ricciardo'nun takımda kalacağını açıklaması sürpriz olmadı"
McLaren takım patronu Andreas Seidl, Daniel Ricciardo'nun takımda kalacağını açıklamasının "sürpriz olmadığını, takım tarafında bir spekülasyonun yer almadığını" söylüyor.
2022 sezonuna istediği gibi başlayamayan Ricciardo'nun Formula 1'deki geleceği son haftaların en büyük spekülasyon başlıklarından.
Takım arkadaşı Lando Norris ile aynı tempoyu tutturmakta zorlanan Ricciardo yalnızca 3 yarıştan puanla ayrıldı ve takım arkadaşı Norris'in 63 puanına karşı yalnızca 17 puan toplayabildi.
Her ne kadar Avustralyalı pilotun McLaren ile 2023 sezonunun sonuna kadar geçerliliğini koruyan bir sözleşmesi olsa da, McLaren CEO'su Zak Brown, Ricciardo'nun sözleşmesinde "birtakım mekanizmalar" olduğundan söz etmişti.
Tüm bu spekülasyonlar sürüp giderken sosyal medya hesaplarından bir açıklamada bulunan Ricciardo, gelecek sezon McLaren'da yarışmaya devam edeceğini duyurdu.
Ricciardo'nun bu açıklamasının ne anlama geldiği sorulan McLaren takım patronu Seidl, bunun bir sürpriz olmadığını, tüm takımın bir arada çalışma isteğinin bir yansıması olduğunu söyledi.
Seidl, "Takım açısından bakarsak asla bir spekülasyona ihtiyacımız olmadı."
"Bir sözleşmemiz olduğu konusunda nettik. Tek odak noktamız, Daniel ile çalışmak ve performansımızın tamamını ortaya çıkarabilmekti."
“Odaklandığımız şey bu. Bu açıklama sürpriz değildi, sadece iki tarafın da durumunu teyit ediyordu, ki bu da birkaç aydır söylediklerimize uygun.
"Yani herhangi bir sürpriz yok." dedi.
Daniel Ricciardo, McLaren
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
Ricciardo'nun koltuğunun en büyük adayları olarak okyanus ötesinden iki sürücünün ismi anılmakta: McLaren ile F1 testine çıkan IndyCar sürücüleri Colton Herta ve Pato O'Ward.
Herta, F2 pilotu Jehan Daruvala ve simülatör sürücüsü Will Stevens'a da test imkanı sunan "Eski Araçları Test Etme" (TPC) programının bir parçası olarak geçen hafta McLaren'in 2021 aracı ile Portimao'da iki günlük bir test programına katıldı.
Bu testlerin ne amaçla yapıldığını açıklayan Seidl, amaçlarının bu yıl en az iki antrenman seansında bir çaylakla piste çıkma şartını kimin yerine getirebileceğini görmek olduğunu söyledi.
Seidl, "Düzenlemelere uymak için doğru sürücüleri bulmanız ve onlara düzgün bir şekilde hazırlanma şansı vermeniz gerekiyor. Gerçekten neler yapabileceklerinden emin olmalıyız."
"Onların düzgün bir şekilde hazırlandıklarından emin olmak için büyük bir ilgi göstermekteyim, çünkü onlar bizim araçlarımızla, motorlarımızla, vites kutularımızla pistleri dolaşıyorlar. Herhangi bir sürprizle karşı karşıya kalmak da istemiyorsunuz."
“Şimdiye kadar seçtiğimiz sürücülerin ilginç yetenekler olduğunu söyleyebilirim. Farklı kategorilerde ve Indy'de de harika performanslar sergilediler."
"Bu yüzden Formula 1 aracında da neler yapabileceklerini görmek istiyoruz." dedi.
Alpine, Piastri ve Alonso'nun 2023 F1 gridinde yer alacağından emin
Canlı anlatım: Fransa GP 3. antrenman seansı
Son Haberler
Perez: "Yarış tamamen lastiklerle bağlı"
Red Bull pilotu Sergio Perez, yarışın kaderini belirleyecek şeyin lastikleri doğru aralığa getirmek olduğunu düşünüyor.
2022 Fransa Grand Prix'sine Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Max Verstappen olacak.
McLaren, orijinal sidepod tasarımını neden bıraktı?
McLaren F1 takımı, Fransa GP güncelleme paketiyle orijinal sidepod tasarımını bırakarak gridin büyük çoğunluğunun kullandığı tasarıma yöneldi.
Marko: "Ferrari ile olan farkın sebebi hava koridoru"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Ferrari ile sıralama turlarının son bölümündeki büyük hız farkının sebebinin Charles Leclerc'in hava koridoru avantajı elde etmesi olduğunu düşünüyor.