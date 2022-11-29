Seidl: "Ricciardo'nun kararımızı ele alış şeklini takdir ettim"

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Ricciardo ve McLaren, ağustos ayında yaptıkları açıklama sonucu yollarını ayırma kararı aldılar; her iki taraf da birbirlerinin performansından memnun değildi.

McLaren, Ricciardo yerine Oscar Piastri ile anlaştı. Ricciardo ise eski takımı Red Bull'a yedek pilot olarak geri döndü.

İki tarafa da birlikte geçirdikleri sürede yaşadıkları zorluklar soruldu.

Bu soru karşısında iki taraf da birbirini suçlamadı, sadece planladıkları şeylerin gerçekleşmediğini belirttiler.

The Race'e konuşan Seidl, "İçinde bulunduğumuz durumla ilgili tüm bu açık ve dürüst tartışmaları yapmak zordu.”

"Aynı zamanda Daniel'in durumu ele alış şekli gerçekten takdir ettiğim bir şeydi."

"Karakter ve kişilik açısından ne kadar 'birinci sınıf' bir insan olduğunu gösterdi, çünkü geçmişte hepimiz bu tür zorlukların bir takımı parçalayabileceği durumlar gördük." dedi.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Andreas Seidl, Team Principal, McLaren Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

8 kez Grand Prix kazanan 33 yaşındaki pilotun son galibiyeti, 2021 Monza'da takım arkadaşı Lando Norris'le 1 ve 2. sırayı elde ettikleri yarıştı.

McLaren yarış direktörü Andrea Stella, Avustralyalı pilotun son yarışa kadar takımla birlikte çalıştığını söyledi.

Stella, "Sakin kalmasını takdir ettik. En zorlu hafta sonlarında bile işbirlikçi, olumlu ve yapıcıydı."

"McLaren'de olması şart değil ancak bu tarz durumları daha önce gördük; her şey olumsuz bir hâl alabilirdi."

"Ama bu hiçbir zaman olmadı, bu yüzden Daniel'ı takdir ediyoruz. Bence bu tamamen ona özgü bi unsur." dedi.

Ricciardo, Red Bull'un yedek pilotu olmasının Formula 1 tutkusunu yeniden alevlendirmesini umuyor ve 2024'te spora ana pilot olarak geri dönmek istiyor.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Erik Junius

Seidl, "Daniel'ın geleceğini düşündüğümde, benim için en önemli şey bundan sonra yapacağı şeylerde mutlu olmasıdır."

"Kendisi için verdiği kararlardan memnun görünüyor ve hayattaki en önemli şey bu."

"Eğer Abu Dhabi GP hafta sonuna bakarsanız, onun için fabrikada yaptığımız veda ve perşembe günü onun için düzenlediğimiz barbekü; oldukça iyi bir ilişkiye sahip olduğumuzu gösteriyor. Böyle bir ilişkimiz olduğu için çok mutluyum: Onunla hâlâ bir akşam yemeğine gitme ya da bir bira içip sohbet etme konumundayız."

"Sonuçta bu bir spor ve bu sporu, birlikte çalıştığımız insanları ve pilotları seviyoruz."

"Bu yüzden her zaman onun için en iyisini diliyorum ve onu tekrar padokta görmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.