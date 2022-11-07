Seidl: "Ricciardo, Meksika'da Norris kadar hızlıydı"

Haberi dinle

Daniel Ricciardo'nun bu yılki performansı pek iyi değildi ve taraftarları nadiren memnun edebildi. Son dönemde nispeten daha iyi bir iş çıkaran Avustralyalı pilot, Meksika'da bu yılki en iyi sürüşlerinden birisini çıkardı.

Bunda lastiklerin de payı vardı fakat yarışın son bölümündeki kusursuz sürüşüyle, yedinci olmayı başardı ve takıma değerli puanlar getirdi.

Bu yıl ilk kez günün pilotu seçilen Ricciardo'nun performansını yorumlayan Andreas Seidl, sonucun hem McLaren hem de Ricciardo için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Seidl, Sky Deutschland TV'ye yaptığı açıklamada, "Meksika hafta sonuna baktığımızda Daniel, ilk turdan itibaren Lando kadar hızlıydı."

"Sıralama turlarında şanssızdı çünkü son bölüme kalmayı az farkla kaçırdı."

"Fakat aracın direksiyonunda oldukça rahat olduğunu hissetti ve en önemli nokta, yarışın ikinci kısmında yumuşak lastikle sürüş yapmasıydı. Bu sayede rakiplerini birbiri ardına geride bıraktı. Alpine'den çok daha fazla puan kazandığımız için bu sonuç hem Daniel hem de bizim için önemli."

"Harika bir ikinci bölüm attı ve yumuşak lastikle uçuyordu. Hatta 10 saniyelik cezaya rağmen yedinci bitirdi. Bu yüzden çok mutluyuz."

"Alpine ile aramızdaki farkı kapatmış olmamız ve şu anda sadece yedi puan geride olmamız harika. Önemli olan kalan iki yarışta sorun yaşamamak ve dayanıklılık problemleri de dahil olmak üzere karşı karşıya olduğumuz tüm zorlukları aşmak."

"İyi bir aracımız, iyi bir takımımız ve iki iyi sürücümüz var. Umarım Abu Dhabi Grand Prix'sinin son turuna kadar dördüncülük için mücadele edebilir ve sonunda bu sonucu elde edebiliriz." dedi.